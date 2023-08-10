العميد “صلاح حمدان”: مشاكل اسرية ظهرت بعض اصابة حميدتي بين عبدالرحيم والقوني وهم اخوان غير اشقاء





عميد صلاح حمدان :

*العمر 52 سنه

*البطاقه 75198

* ملحق منذ 10 سنوات من المخابرات بالدعم السريع و منسب للدفعه 43 .

* متزوج باثنتين و لي 9 ابناء .املك 3 بيوت و شقه .رصيد ببنكي الخرطوم و الخليج.

* في 15 ابريل ما رجعت للمخابرات لانو كنت مقتنع بقضيتي .

* 15 ابريل كان شغل مخطط و لم ابلغ به الا قبل 24 ساعه .

* كانت مهمتي استلام مباني رياسه الجهاز و استلام مهامه الامنيه و الاداريه بعد استلام السلطه .لكن بعدها بي اسبوعين استلمت منطقه ام درمان .

* اسباب الانقلاب حميدتي كان مطالبه بدمج الدعم بعد 25 سنه و اتقلصت ل10 سنوات بتدخلات من عرمان و يوسف عزت .و الجيش اصر ع سنتين .

* كان المخطط اعتقال او اغتيال البرهان و قيادات نظاميه صباح 15 ابريل و استلام حميدتي للسلطه و هو مع ساعه الصفر اتحرك نحو القصر الجمهوري

* كل المؤشرات كانت في صالحنا اذا اعتقلنا البرهان لكن فشلت عملية الاعتقال او الاغتيال .

* اسباب الفشل انسحاب ضباط الجيش و الامن من الدعم و التدخل السريع للطيران .

* حميدتي اصيب في اليوم الثالث وهو متواجد بالقصر الجمهوري بضرب طيران .اصيب في عنقه و ضهره و رجله اليمين و معه مجموعه من حرسه الخاص .

* زرته في ٢٢ ابريل بمستشفي ش النيل و كان في غيبوبه .

* تم اجراء عمليه بتر للرجل اليمين و ازالة رايش من العنق بالخلف و اسفل الضهر و نقل بعدها لمستشفي فيوتشر .

* لم التقيه و اتصل به منذ 22 ابريل و لا اعرف مكانه .

* اتلقي تعليماتي من لواء عثمان عمليات هو المسؤل الفعلي عن القوات .

* مسؤل انا من امدرمان و اتنقل فيها و اكثر تواجدي بمنزل المهدي و صالحه .

* عبدالرحيم دلقو غادر حسب علمي لانجمينا يوم 3 يونيو .

* في مشاكل اسريه ظهرت بعض اصابة حميدتي بين عبدالرحيم و القوني وهم اخوان غير اشقاء القوني شقيق حميدتي …ظهر الخلاف لما اصر القوني السفر مع وفد السعوديه وهو مسيطر ع مال الدعم .و متواجد الان بين جده و دبي .عبدالرحيم ما متاكد منو .

* لواءعصام فضيل زول جيش و محبوب للجنود لكن الاسره بتخاف منو وهو ثالت ضابط بالهرم فجر السبت 15 ابريل تم توجيهه للسفر للفاشر مع مساء و اولاد ال دلقو بطايره ركاب مؤجره اتحركت 4 ص .من مطار الخرطوم و كان مسؤل من عمليات دارفور و ليس له علم الا بعد وصوله للفاشر تم ابلاغه بواسطه عبدالرحيم .

* عرمان و سلك و مجموعه يشرف عليها عزت بنتعامل معهم كاستطاف و عندهم تاثير كبير ع حميدتي وهم سبب كل الحاصل .

* اغلب القيادات العسكريه قتل او اصيب و اغلب قوات المسيريه و الرفاعين رجعوا لعدة اسباب اختفاء حميدتي و اشاعه مؤته بقت قويه و ضرب الطيران المتواصل و بدايه الخريف .

* عوضنا جزء من نقص القوات بفتح معسكرين بسوبا و المزرعه الصينيه لكن فقط مقاتلين بكلاش و اغلبهم اتجهه للنهب الحاصل ده .

* كنت مشرف ع اخراج المحكومين بسجن الهدي و عندنا مجموعه محكومين منهم ابن عم حميدتي محكوم بمخدرات و طلعوا و شاركوا معنا .

* الان الموقف لصالح الجيش لانو قوي صفوفه بالمستنفرين و الطيران .

* فقدنا كل الاسلحه النوعيه و بنشتغل بنظام الفزع و بتواصل بالثريا و كل قايد بقي مسؤل من منطقته و كان املنا بشغل السياسين لهدنه طويله ناخد نفس فيها .

* مشاركه الجهاز اضافت العمليات النوعيه لانو بشتغلوا بالتقانه بقودوا العمليات ضباط و مستنفرين بالاضافه الجيش بوفر لهم السند القتالي.

* الدعم انتهي بالميدان .

* شارك معنا وافدين النيحر و تشاد وكل التعديات و الكلام الفارغ كان منهم .

* معظمهم قتل او انسحب بغنايم مواطنيين .

* عثمان وعيسي بشاره متواجدين بالرياض .

* قبضت بودنوباوي بعد مقتل كل الحرس المعاي و تشتت الجنود .

* غير نادم و اتحمل مسؤليتي .

* كلنا كدعم فقدنا تعاطف الشعب و كنا مراهنيين عليه .

* السياسين من قحت مرتشين اشتغلوا معنا و باعونا لما قالوا هم محايدين .واي حاكم بجي في البلد دي بجو تاني دي شغلتهم بقت .

* لا اتوقع قياده موحده تاني للدعم .

* ثقتي كبيره في الجيش و انا وسطهم .

** متادول