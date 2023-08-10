العميد “صلاح حمدان”: مشاكل اسرية ظهرت بعض اصابة حميدتي بين عبدالرحيم والقوني وهم اخوان غير اشقاء
عميد صلاح حمدان :
*العمر 52 سنه
*البطاقه 75198
* ملحق منذ 10 سنوات من المخابرات بالدعم السريع و منسب للدفعه 43 .
* متزوج باثنتين و لي 9 ابناء .املك 3 بيوت و شقه .رصيد ببنكي الخرطوم و الخليج.
* في 15 ابريل ما رجعت للمخابرات لانو كنت مقتنع بقضيتي .
* 15 ابريل كان شغل مخطط و لم ابلغ به الا قبل 24 ساعه .
* كانت مهمتي استلام مباني رياسه الجهاز و استلام مهامه الامنيه و الاداريه بعد استلام السلطه .لكن بعدها بي اسبوعين استلمت منطقه ام درمان .
* اسباب الانقلاب حميدتي كان مطالبه بدمج الدعم بعد 25 سنه و اتقلصت ل10 سنوات بتدخلات من عرمان و يوسف عزت .و الجيش اصر ع سنتين .
* كان المخطط اعتقال او اغتيال البرهان و قيادات نظاميه صباح 15 ابريل و استلام حميدتي للسلطه و هو مع ساعه الصفر اتحرك نحو القصر الجمهوري
* كل المؤشرات كانت في صالحنا اذا اعتقلنا البرهان لكن فشلت عملية الاعتقال او الاغتيال .
* اسباب الفشل انسحاب ضباط الجيش و الامن من الدعم و التدخل السريع للطيران .
* حميدتي اصيب في اليوم الثالث وهو متواجد بالقصر الجمهوري بضرب طيران .اصيب في عنقه و ضهره و رجله اليمين و معه مجموعه من حرسه الخاص .
* زرته في ٢٢ ابريل بمستشفي ش النيل و كان في غيبوبه .
* تم اجراء عمليه بتر للرجل اليمين و ازالة رايش من العنق بالخلف و اسفل الضهر و نقل بعدها لمستشفي فيوتشر .
* لم التقيه و اتصل به منذ 22 ابريل و لا اعرف مكانه .
* اتلقي تعليماتي من لواء عثمان عمليات هو المسؤل الفعلي عن القوات .
* مسؤل انا من امدرمان و اتنقل فيها و اكثر تواجدي بمنزل المهدي و صالحه .
* عبدالرحيم دلقو غادر حسب علمي لانجمينا يوم 3 يونيو .
* في مشاكل اسريه ظهرت بعض اصابة حميدتي بين عبدالرحيم و القوني وهم اخوان غير اشقاء القوني شقيق حميدتي …ظهر الخلاف لما اصر القوني السفر مع وفد السعوديه وهو مسيطر ع مال الدعم .و متواجد الان بين جده و دبي .عبدالرحيم ما متاكد منو .
* لواءعصام فضيل زول جيش و محبوب للجنود لكن الاسره بتخاف منو وهو ثالت ضابط بالهرم فجر السبت 15 ابريل تم توجيهه للسفر للفاشر مع مساء و اولاد ال دلقو بطايره ركاب مؤجره اتحركت 4 ص .من مطار الخرطوم و كان مسؤل من عمليات دارفور و ليس له علم الا بعد وصوله للفاشر تم ابلاغه بواسطه عبدالرحيم .
* عرمان و سلك و مجموعه يشرف عليها عزت بنتعامل معهم كاستطاف و عندهم تاثير كبير ع حميدتي وهم سبب كل الحاصل .
* اغلب القيادات العسكريه قتل او اصيب و اغلب قوات المسيريه و الرفاعين رجعوا لعدة اسباب اختفاء حميدتي و اشاعه مؤته بقت قويه و ضرب الطيران المتواصل و بدايه الخريف .
* عوضنا جزء من نقص القوات بفتح معسكرين بسوبا و المزرعه الصينيه لكن فقط مقاتلين بكلاش و اغلبهم اتجهه للنهب الحاصل ده .
* كنت مشرف ع اخراج المحكومين بسجن الهدي و عندنا مجموعه محكومين منهم ابن عم حميدتي محكوم بمخدرات و طلعوا و شاركوا معنا .
* الان الموقف لصالح الجيش لانو قوي صفوفه بالمستنفرين و الطيران .
* فقدنا كل الاسلحه النوعيه و بنشتغل بنظام الفزع و بتواصل بالثريا و كل قايد بقي مسؤل من منطقته و كان املنا بشغل السياسين لهدنه طويله ناخد نفس فيها .
* مشاركه الجهاز اضافت العمليات النوعيه لانو بشتغلوا بالتقانه بقودوا العمليات ضباط و مستنفرين بالاضافه الجيش بوفر لهم السند القتالي.
* الدعم انتهي بالميدان .
* شارك معنا وافدين النيحر و تشاد وكل التعديات و الكلام الفارغ كان منهم .
* معظمهم قتل او انسحب بغنايم مواطنيين .
* عثمان وعيسي بشاره متواجدين بالرياض .
* قبضت بودنوباوي بعد مقتل كل الحرس المعاي و تشتت الجنود .
* غير نادم و اتحمل مسؤليتي .
* كلنا كدعم فقدنا تعاطف الشعب و كنا مراهنيين عليه .
* السياسين من قحت مرتشين اشتغلوا معنا و باعونا لما قالوا هم محايدين .واي حاكم بجي في البلد دي بجو تاني دي شغلتهم بقت .
* لا اتوقع قياده موحده تاني للدعم .
* ثقتي كبيره في الجيش و انا وسطهم .
** متادول
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