تبيان توفيق: عادو وعدنا.. إلى أهل مدني !!





والله ياشباب نحن عندنا دور مهم لازم نقوم بيهو والدور ده عظيم جدآ وهو إننا نقيف قدام الذراع السياسي لمليشيا الجنجويد ونواجهوا ونتعامل معاه بإعتبار إنو هو جهه مسلحه عديل كدة لأنو الذراع السياسي ده الآن قاعد يعمل في غطاء كاااامل وكبير للإنتهاكات القاعده ترتكبها مليشيا الدعم السريع وللآن مافي جهه منهم طلعت بيان ولا أدانت الفعائل دي !! طيب نحن لازم نفهم إنو الناس ديل عملوا حاجة إسمها الجبهه المدنية لإيقاف الحرب وكل ناس عارفه إنو الجسم ده هو #قحت نفسها بثوب جديد والمجموعات دي هي أصل الجناح السياسي للمليشيا القاعده تغتصب وتنهب وتسرق وتقتل !! قبل يومين طلع إعلان إقامة ندوه بمحلية ود مدني عاملاها مجموعه إسمها ( #لالقهر_النساء ) تعديل( #لالعُهر_النساء ) وبعد حمله رفض كبيييييره طلع بيان امس من حزب الأمه بالإعتذار عن إستضافت الندوة ،، طيب الحصل شنو ؟

الحصل إنو المجموعة دي مُصره تعمل الندوة بتاعتها لأنها مستلمه مسبقاً مبلغ مالي من جهه معينه والمجموعه دي حتعمل الندوه بعد بكره يوم السبت بدار #المحاميين بود مدني ،، نحن عندنا واجب ضروري نقيف عليهو بإننا نجابه اي حراك بيشرعن لوجود المليشيا دي وبيرفع عنها الحسم المستمر ماممكن بعد الخساره دي نرضى بأنصاف حلول ولا بنقبل بإنو الفذره تجي من مجتمع مدني وشابات وشباب مدني !!

البوست ده موجهه لأهل مدني وضروري جدا يترتب شغل جغم داخل دار المحاميين بود مدني !!

تبيان توفيق الماحي أكد