الحرب ستنتهي ان شاء الله قريبا.. الناس حترجع الخرطوم.. السوق سيكون كاشف.. فكر وخطط





ستنتهي الحرب ان شاء الله قريبا قريبا أملاً في الله عزوجل

بعد الحرب تنتهي ان شاء الله

الناس حترجع الخرطوم لأنو غالب الناس السافرت الآن هي ما مرتاحة

والحياة ستعود للخرطوم بعودة الناس

أها السوق حيكون كااااشف

يعني حيكون في فرص انتاج كبيرة جدا

لخروج كثير من المصانع من الخدمة

و حيكون في حاجة شديدة للاستيراد لانو الناس حتكون محتاجه لكثير من السلع

و في ناس ماشاء الله عليهم ما استسلموا للواقع

يعني سافروا الولايات و لقو في حاجة لكتير من السلع طوالي اشتغلو استيراد و في ناس عبرت عديل ما شاء الله

فحقو الناس تقعد تفكر من حسي و تشوف شنو ممكن تنجح فيهو و تكسب بيهو ماديا و تنفع الناس

مثلا يومت في زول صور فيديو من سوق في دولة عربية السوق ده خاص بقطع الغيار و السمكرة الخاصة بالعربات

الحاجة دي حيكون الناس محتاجين ليها شديد و سوقها كاشف ممكن الزول من الآن يفكر و يخطط للموضوع ده

و الرزق بيد الله ان شاء الله

بعدين الزول البلقى ليهو شغل ما ينسانا عمولتنا بره 😂

مصطفى ميرغني

