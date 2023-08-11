حميدتي طرح نفسه بطل مسلسل الإتفاق الإطاري طلع ضيف الحلقات.. هل تآمر عليه المخرج ؟





عشان تعرف :-

– الشعب السوداني ده رغم مرارة العدوان والتمرد لكنه لايزال يحافظ على روح الفكاهة

– أحدهم جاب حميدتي في مقطع مدبلج وهو يصرخ( ياناس أنا مت،، متاااااااو تاني ماتجيبوني في مقاطع، أنا مييييت )

– آخر عرض صورة حميدتي وكاتب تحتها( ضيف الحلقات) ومعلق على ذلك … حميدتي طرح نفسو بطل مسلسل الإتفاق الإطاري طلع ضيف الحلقات واضح إنو المخرج قناص تآمر عليه بدري بدري

المهم :-

– بعد خمسة شهور من طرح الإطاري واجتماعات بيت السفير السعودي الموقف كالتالي:-

– فولكر لايستطيع دخول السودان ولاقراءة تقارير البعثة

– مجموعة الإطاري كلها خارج السودان بعد أن كانت لاتغادر بيوت السفراء بل ومنقسمة ( توغلاب) وسالكاب

– ترب البنية أصبح يظهر مثل مذنب هالي كل فترة وبدوبلاج متقطع الأنفاس

– و …….

– الديش في الميدان

– البلد بخير والفيهو طيب بنشم

حسن اسماعيل

