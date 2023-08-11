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حميدتي طرح نفسه بطل مسلسل الإتفاق الإطاري طلع ضيف الحلقات.. هل تآمر عليه المخرج ؟

2023/08/11
حميدتي

عشان تعرف :-
– الشعب السوداني ده رغم مرارة العدوان والتمرد لكنه لايزال يحافظ على روح الفكاهة
– أحدهم جاب حميدتي في مقطع مدبلج وهو يصرخ( ياناس أنا مت،، متاااااااو تاني ماتجيبوني في مقاطع، أنا مييييت )

– آخر عرض صورة حميدتي وكاتب تحتها( ضيف الحلقات) ومعلق على ذلك … حميدتي طرح نفسو بطل مسلسل الإتفاق الإطاري طلع ضيف الحلقات واضح إنو المخرج قناص تآمر عليه بدري بدري

المهم :-
– بعد خمسة شهور من طرح الإطاري واجتماعات بيت السفير السعودي الموقف كالتالي:-
– فولكر لايستطيع دخول السودان ولاقراءة تقارير البعثة

– مجموعة الإطاري كلها خارج السودان بعد أن كانت لاتغادر بيوت السفراء بل ومنقسمة ( توغلاب) وسالكاب

– ترب البنية أصبح يظهر مثل مذنب هالي كل فترة وبدوبلاج متقطع الأنفاس
– و …….

– الديش في الميدان
– البلد بخير والفيهو طيب بنشم

حسن اسماعيل

حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

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