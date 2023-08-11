العسكر وصغار الضباط أسروا قائدهم الخائن.. عميد أمن صلاح حمدان مفتاح أسرار حميدتي والمسئول عن اخطر عميلات الدعم السريع





#الخيانة_بئست_البطانة

هل عرفتم سبب استماتة الدعامة النخبة من المهرية في معركة امدرمان الثلاثاء لدرجة القضاء على فرقة بها ٢٥ مغوار كاملة، ولماذا استشهد هذا العدد من الضباط من المخابرات ؟

لانهم اصروا على اعتقاله حيا

العسكر وصغار ضباط الامن أسروا قائدهم الخائن

عميد أمن صلاح حمدان مفتاح أسرار حميدتي والمسئول عن اخطر عميلات الدعم السريع

حمدان كان مسئولا عن الغواصات والجهوي وتامين التصنيع الحربي وعمل في السياسي وو في الجهاز

ادلى باعترافات خطيرة منها فقدان الاتصال بحميدتي

وان الذي وجه بالنهب هو عبد الرحيم دقلوا

وان المعنويات انهارت

وان ٨٠% من قوة الدعم قد تدمرت بالقصف الجوي والعمل الخاص

اما قصة قحت والدعم ده كلام ما بتقال

لا حول ولاقوة الابالله

المهم الرجل يقايض شيئا ما باسرار حميدتي

ترقبوا المثير الايام القادمة

محمد هاشم الحكيم

