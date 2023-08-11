حكاية أسرة مكونة من أب وثلاثة اولاد.. واحد قحاطي واحد كوز وواحد مستقل





كانت هنالك أسرة مكونة من أب وثلاثة اولاد .. واحد قحاطي واحد كوز واحد مستقل المهم.

الابو محايد مرات بقيف مع القحاطي مرات بقيف مع الكوز ..يعني مع الحق.

يوم جاهم حرامي وبدأ ينهب في البيت ويضرب في ابوهم.. الكوز شال عكازو وبقى يدافع عن ابوهو وعن البيت .. والمستقل برضو قام شال فرارو وهجم على الحرامي.

القحاطي قال والله الحرامي ده قوي وابوي ضعيف. وانا محايد عشان الكوز بدافع مع ابوي ..وزمان ابوي وقف مع الكوز ده .. خليهم يتبلو.

لمن شاف ابوه خنق الحرامي ..

قال مافي داعي للمشاكل .. نشوف الجيران يجو يحجزو الناس ديل ..

الجيران قالو ليهو دي مشكلتكم نحن مابنتدخل.

المهم هسي الابو والكوز والمستقل كلهم شغالين خبط في الحرامي والقحاطي يصرخ

طارق اللبيب