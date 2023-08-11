الناشط محمد الفكي (منقه) هل قرأت تصريحك جيداً؟





أجمل حاجة إنو حُجتنا مع ناشطي قحت من كبيرهم حمدوك لأصغر ناشط فيهم بقت حُجة مبنيه على المنطق والإستدلال بالتصريحات والمواقف الصدرت منهم زمن كانو حاكمين والقاعده تصدر منهم هسه وهُم تائهين ومزلولين والحتصدر منهم لاحقًا وهُم منفين بإذن الله !!

أمس صرح الناشط محمد الفكي(منقه ) وقال نحن كمركزية رؤيتنا مبنية على الحياد وضد إنتصار طرف على الآخر وحسم الدعم السريع وإنهاءه عسكرياً مرفوض وقال إنو الدعم السريع ده بيمتلك آلآف السيارات والأفراد والحاجات دي تم توفيرها من خزينة الدوله وتم صرفها من مال المواطن وقال نحن رؤيتنا إنو يتم الابقاء على الدعم السريع والحفاظ عليه وعدم حسمه لأنو قوة مسانده للجيش وفيهو الأفراد المُشاه وقال الدعم السريع قوة مدربه وتمتلك قيادة وعندهم دور مطلوب منهم يقوموا بيهو مع الجيش !! ده كلام الناشط ود الفكي #منقه وده منطقهم ورؤيتهم ( العمياء ) البتمثله وبتمثل كل ناشط تابع ليهم ،، خلونا نسميها رؤية التائهين حسب الوضع الهُم فيهو الآن !!

طيب نرجع ورا حبه زمن ناشطي قحت كانو حاكمين والناشط محمد الفكي منقه كان عضو مجلس سيادي كان موقفهم تجاه هيئة العمليات شنو ؟

في الوقت داك هيئة العمليات كانت قوة ضاربه أكتر من الدعم السريع وكانت مدربه أكتر منه وكانت بتمتلك آلاف السيارات والأسلحه ،، ودي حاجة كلنا عارفنها السؤال هنا للناشط محمد الفكي منقه هل هيئة العمليات دي كان بيصرف عليها أبوك ولا خالك ؟ التأسيس التم للهيئة مصدر المال فيهو مش كان من مال الدوله وجيب المواطن ولا كان عطية من بن زايد وأسرىيل لي إنت زمن كنت ناشط بتمثل عضو مجلس سياده ماطلعت للرأي العام وقلت نفس كلامك دة الآن وإنت تائة مش كان الافضل إنك تقول لا وماتوافق لقرار حل الهيئه وتقول ياشعب نحن رؤيتنا إنو هيئة العمليات دي عندها جيش جرار قوامه 35 الف جندي ومدربه تدريب كويس وعندها سيارات وكل ده تم صرفه من الخزينه وقروش الشعب !! المنعك شنو يامنقه من إنك تقول الكلام ده زمان ؟ لي بتفتش مبررات للدعم السريع الآن ونفس المبررات دي كانت موجوده زمان مع قرار حسم تمرد هيئة العمليات الأحسن ياتو واحده فيهم والأهم ياتها والكانت أولى بالدفاع عنها ياتو قوة ؟ أنا متأكده مافي زول عايز إجابه لأنو كل زول واعي بقى عارف المانع شنو ؟

ده كلو كوم وكنوا مانعمل ليك مقارنه بين القوتين من حيث الإنتهاكات والممارسات يبقى ده كوم تاني ،، فيا منقه عليييييك الله ماتهبٍل بي نفسك وتبقى هبرنقه وتهرطق في القنوان عشان ماتدقس دقسه زي دي تاني لأنو الشعب ده ذاكرتوا حاااضره ماذاكرة سمكيه زيكم كده !!

الإستناره مهمه !!

✍️تبيان توفيق الماحي أكد

