



ما فائدة أن تتسيطر على شارع أو ارتكاز وأنت لا تستطيع تصويره ورفعه على الفيسبوك؟

الجزء الأكبر من حرب المليشيا اعتمد على الإعلام وعلى الفيسبوك بشكل خاص. إنتصارات إعلامية واستعراض وتضخيم وقلب للحقائق. كل ذلك انتهى.

حرب الفيسبوك انتهت بكبسة زر من موظف في شركة ميتا!

تاني إلا يجيبكم تلفزيون السودان كمتمردين في برنامج ساحات الفداء.

بعد إغلاق صفحات الدعم السريع وصفحة المرحوم حميدتي، الألاف من الدعامة يغادرون ميدان المعركة قائلين دواس ما فوقه لايف نسوي بي شنو تاني؟

محمد كمبال فاتح بوست قال الناس تكتب باقي الصفحات التابعة للمليشيا عشان تتقفل برضو. واحد معلق ليهو: “دايرين تعملو تمشيط في الفيسبوك؟”.

الشعب السوداني تمت عسكرته بنجاح.

-خالد سلك: عسكرة الشعب السوداني لن تحل القضية وستؤدي إلى تعقيد الأزمة.

خالد سلك حقو يطلع في قناة إخبارية يقول العملو مارك زوغبيرك دا بي شيلة صفحات الدعم السريع من فيسبوك ما بيساعد في الحلول التفاوضية لإنهاء الحرب وبيأزم الموقف السياسي ويطيل معاناة الشعب السوداني!

حليم عباس

