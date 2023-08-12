



حميدتي غشيم طبعا هو وأبان عقالات الوراو عندهم شعور زائف بي مقدراتهم! بيكون قال للجماعة ديل علي بالأيمان شغلتي دي ضحوية بس بالكتير ٧٢ ساعة.

إنتو شيلو الصبر بس وأبردوا! الواحد منهم بيكون شاف إنو بينو وبين كرسي الوزارة الشالها منو الانقلاب دا نومة ليل بس. بعداك انبشقت طبعا. لقوا الجيش قوقو ناشف. أها يلا شكلو فكي منجا دق صدرو وقال بعد دا كفاية واليحصل يحصل: دنيا زايلي وزايل نعيمكي!

عمرو صالح يس

