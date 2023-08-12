اي زول بتعامل مع إغلاق صفحات حميدتي والدعم السريع على انه ده موضوع عادي .. ده مسكين





حذف صفحات تخص الدعم السريع من الفيس بوك !؟

والقطار دور حديدو ؛

اها ورونا حا تدمجوه في الجيش كيف بعد ده ، هذه بداية كرة الثلج التي ستلتهم الدعم السريع خاصة قادته وكل حلفائه وداعميه والمتماهين معاه .

قلنا الرهان على الاحصنة الخاسرة

اي زول بتعامل مع موضوع إغلاق صفحات حميدتي والدعم السريع على اساس انه ده موضوع عادي

ده زول مسكين ساااي

يا ود الفكي تووووو ليت أو قيم اوفر

الدعم السريع بعد ده ما بتلحق ، ولن بقبل الجيش بعد الان ان يدمج فيه، بعد التحركات العالمية الضاغطة لادانتة وتجريمه وتصنيفه كمؤسسة مارقة منتهكة للقوانين الدولية .

دايما متأخرين مترددين

وليد محمد المبارك احمد

