تم جغم صفحتي حميدتي والدعم السريع على موقع فيسبوك.. دنيا زايلي وزايل نعيمكي!





الواحد منتظر الجماعة “المحايدين” يقولو مارك زوكربيرغ ده كوز قديم من ايام هارفارد!

تم جغم (حذف) صفحتي حميدتي والدعم السريع الموثقتين على موقع فيسبوك!

#دنيا_زايلي😆

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نقول قحت أصبحت تسعى للحفاظ على الدعم السريع يقولو جنينا…اتفضلو اسمعوها منهم طيب!

السيد محمد الفكي بيتكلم عن الدعم السريع ما كمشكلة ونبت شيطاني عمله النظام البائد وعمل جرائم تجاه مكونات واسعة من الشعب السوداني في حرب دارفور مرورا بفض الاعتصام وصولا للحرب الحالية دي اللي بيمارس فيها القتل والنهب والتطهير العرقي والاغتصاب، و انو الدعم السريع ظل بعد الثورة وحتى الآن مصيبة يجب التعامل معها محاسبة و دمجا وتسريحا لتختفي…لا هو بالنسبة ليهو دي قوات محترفة ومهنية مفروض يتم دمجها هي والجيش في جيش واحد لتكون قوات الدعم السريع مشاتنا، بل ويعتقد محمد الفكي لو اختفى الدعم السريع حيحصل خلل في المنظومة الامنية…



محمد الفكي بيقول هم قبل الحرب كان رأيهم دمج الدعم السريع في الجيش لكن حاليا رؤيتهم انو يتم اعادة بناء الجيش الواحد بالدعم السريع و الجيش والحركات( يعني هو رأيه انو الحرب دي انتهت من الجيش ومفروض نتجاوز قصة دمج في الجيش دي ونبدأ في بناء واحد جديد)، بيقول الكلام ده كأنوا دي رؤية جديدة لكن هو بيستهبل في الحقيقة لانو دي نفس الفكرة القبل الحرب اللي كان بموجبها داير يدمج الدعم والجيش في جيش واحد على قدم المساواة يفضل كل واحد فيهم قاعد مستقل عن الاخر ويعمل ليهم مجلس قيادة مشترك ويلا خلال عشرة سنين ننتظر الدمج الحقيقي، والجيش انتبه للقصة دي ورفضها وعشان كده قامت الحرب دي…

قصة مجلس القيادة المشترك دي نفسها ما عندها اي قيمة وهي نفس وضع المجلس العسكري السابق، عدم قيمتها وعدم منطقية كلام محمد الفكي ده كلو انو بيتجاوز انو الدعم السريع قوات جهوية تدين لولائها لمحمد حمدان دقلو واسرته شخصيا زي ديل لو عملتهم مشاة للجيش ونشرتهم مصيرك ترجع لحرب اكبر تبدأ من نقطة فيها الدعم السريع مسيطر على السودان كله سلفا!

انا قبل كده قلتا لو الزول ما فارق معاهو السودان ده كان انسب عقاب للناس دي انو تخليهم يمشو في خططهم دي لانها بالتأكيد ستنتهي بقتلهم جميعا زي ما كادت بلادة البرهان السابقة تنتهي بقتله..ده اذا افترضنا البلادة وبعدنا عن التخوين!

محمد المصباح

