في أي لحظة سنسمع خبر الانهيار الكامل للقوات المتمردة وسيرجع الناس إلى بيوتهم آمنين





نؤمل في الله خيرا

وظننا أننا في أي لحظة سنسمع خبر الانهيار الكامل لهذه القوات المتمردة

حسي عليك خبر إغلاق صفحاتهم الكبيرة على فيسبوك ده ما انتصار وتقدم كبير

ان شاء الله سنسمع ما يسرنا ليس هذا تحليل مني أو معلومة مسربة

بل هو ظننا في المولى عز وجل

أمّلوا في الله خيرا

والله سينتصر جيشنا

وسيعم الأمن بلادنا

وسيرجع الناس إلى بيوتهم آمنين مطمئنين

وسيعوض الله كل من فقد شيئا بما هو أفضل و أحسن ان شاء الله …

مصطفى ميرغني

