الجيش ممكن يتعافى من انجاب مولود مشوه زي الدعم السريع





اسوأ وسيلة ممكن تختارها لتحقيق تغيير في مؤسسة زي الجيش السوداني، الانت غضبان ومغبون جدا من افعالا وجرايما ضد المدنيين عبر عقود، هي انك تقيف في صف بيقوى جهة اسوأ منو ترليون الف مرة زي الدعم السريع.

حتى لو الجيش نفسو هو الاسسا، دا خط نتيجتو اسوأ.

طريق اخرو عطش

ممكن لي وهلة نكون صدقنا انو الدعم السريع يمكن ترويضه، الحرب دي كفيلة جدا بي انو تخليني اعرف انو انا بس كنت بليد وبليد جدا لمن صدقت كدا.

انا بندهش فينا، كيف جا يوم وسكتنا على انو يكون حميدتي بعد ثورة في مجلس السيادة؟؟ دي ما سياسة ولا حكمة مننا دي بلادة.

اتخيلنا انو دا حيقلل الموت وانو بي كدا الحياة بتمشي.

ودا مفهوم. لكن طلعت بلادة لانو وفرنا بيها دماء بسيطة مقابل دماء اكتر جات بعدها.

الدعم السريع ما حركة شعبية وما حركة تحرير السودان وما حركة عدل ومساواة، الدعم السريع هو دعم سريع للدولة في قتل المواطن، المرقت الحركات دي ضد قتله وتهميشه .

الدعم السريع جمّع مجموعات كبيرة من المهمشين من الدولة، بغض النظر عن القبيلة، وعمل ليهم قبيلة جديدة، وبدل يدافع عن قضاياهم استخدم جهلهم، واثر تهميش الدولة عليهم “بي انو اصبحو ما عندهم قيمة لي نفسهم”، وخلاهم يوافقو انو يموتو ساي في اليمن مقابل قروش، يعني حولهم لي مرتزقة. وخلاهم جوا السودان يقتلو حتى المهمشين الزيهم.

اخطر زول في الحدث دا هو حميدتي رئيس هذه القبيلة.

نجي نحن الهبل نصدق انو ممكن يفهم انو في حاجة اسمها ديمقراطية، عشان كمان يساعد في تاسيسها.

الواحد لمن يكتشف انو كان بليد حقو يعترف لانو دي بلادة ماتو بي سببا ناس كتار ما بس قبل الثورة لكن حتى بعد الثورة من فض الاعتصام في الخرطوم وواصلت في باقي الولايات تاني لحدي الحرب دي.

استمرار البلادة حسي بانك تدعم اي موقف يقوي من الجهاز دا لانو سرطان.

استمرار البلادة انو كرهك للكيزان يخليك تدعم موقف ممكن يقوي اسوأ حاجة انتجوها الكيزان،

استمرار البلادة زي ما قلت في الاول انو تكون داير الجيش المارس الظلم، بي موقف يقوي اكثر مولود مشوه جابو.

ومواقف الحرية والتغيير هو مواصلة في البلادة المارسناها كلنا، وهي زاتا من غير ما تحس ماشة كويس في انها تكون اكثر مولود مشوّه انتجتو الثورة.

فياخوانا والله الشغلة دي ما سياسة اذا دي نتيجتا، ولا حكمة اذا ما حتحقن دماء اكتر في المستقبل، ولا اخلاق باصدار كثير من التبريرات النتيجتها موت متزايد.

ياخوانا الوقوف ضد اي موقف يدي كرسي تفاوض لي مولود مشوه عشان يتكلم باسم الشعب، وهو اداة قتله، دا موقف اصيل ضد تشوهاتنا نحن زاتنا.

الجيش ممكن يتعافى من انجاب مولود مشوه زي الدعم السريع وحتى برهان ومن شابههم، ودا دور الثورة والسياسة والحكمة. بس برهان زول بيتشال ويجي غيرو لكن الدعم السريع سرطان.

الكلام دا لي اي زول ماداير يأنس في نفسه البلادة زيي

كررت الكلام كتير ولو في فرصة اشغلو صوت طوالي في اضاني بعملا. لانو عرفت من تجربتي اني ممكن كتير اكون بمارس البلادة وقايل روحي افهم زول.

#الجنجويدينحل

عماد صالح يس Imad Salih Yassin