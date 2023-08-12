دنيا زايلي ونعيمكي زايل.. بعد إزالة منصات الدعم السريع من فيسبوك.. كاميرون هادسون يهتف: الحمد لله!





هي لكن يا أخوانا الكلام دا لو صح تاني نعمل الجيش القومي المهني الواحد بهيئة قيادة مشتركة كيف يا قول خالد سلك؟! نسد الفجوات القتالية للجيش السوداني تاني كيف يا قول ود الفكي؟! نتعامل مع الدعم السريع تاني بجدية كيف يا قول عرمان؟!دنيا زايلي ونعيمكي زايل!



الخبر عن إزالة منصات الدعم السريع من فيسبوك كمنظمة خطرة وكاميرون هادسون يهتف بالإنجليزية: الحمد لله! ويطالب تويتر وانستقرام بتتبع خطوات فيسبوك!

نصيحة لجيروات القحاتة: نطوا من قحت والدعم السريع وهاشتاق #لا_للحرب: الآن الروح مارقة من الصباع الكبير!

عمرو صالح يس

