تبيان توفيق: أهو حًملُ أم وحمُ كاذب ؟





قبل يومين نشر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل تصريحاً حول مجريات الحرب وقد تحامل على الجيش ،، اليوم غرد جبريل وقال بأن المنشور الذي كتبه صندل يعبر عن شخص من رواه ولايعبر عن رأي وتوجهات حركة العدل والمساواة !!

تعليقي ___________________________________________

هذه التغريدة التي كتبها جبريل قد تكون مؤشر وبوادر إنشقاق داخليه في صفوف حركة العدل والمساواة مابين مجموعة جبريل الأخ الوريث لمؤسس الحركة الراحل خليل إبراهيم ومابين زُمرة سليمان صندل وأقربائه داخل الحركة !! فلايمكن البته لمسؤول ملف سياسي لجهه رسميه بأن يُدلي بتصريح رسمي عبر منصتها الرسميه دون الرجوع لقيادتها وإستشارتها ومراجعة التصريح وإجازته ثم نشره على المواقع الرسميه !! حديث رئيس الحركة جبريل إبراهيم ليس له سوى تفسيرين أولهُما أن جبريل هو بالأصل ( بودي خارجي قرين للراحل خليل ) وأن سليمان صندل هو ( الماكينه المتحركة ) أو أن سليمان صندل لم يتحمل صمت الحركة ورأئ ضرورة العوده لممارسة عملها الذي أنشئت من أجله وهو محاربه الجيش السوداني ولكنني على يقين تام بأن ماقاله صندل هو رأي جبريل ولكن جبريل أجبن من أن يقول ذلك للعلن مايهمه هو أن يأخذ ثمن التغريده التي كتبها صندل وهذا ظن أغلب الناس في أناس عاشو وماتوا يبيعون مواقفهم وقضاياهم مقابل الاجر المدفوع !! على كل حال ظللت أقول وأردد بأن لقوات مليشيا الدعم السريع حوامل سيضعن حًملهُن طال الزمان أو قصُر وماعلينا سوى إنتظار المولود لُسميه كما يجب وما أكثر حوامل آل دقلوا وما أكثر من باعوا الفروج والشرف بفُتات الدرهم والدولار !!

#كلو_زي_ده يصرح وينكر ولسع حنشوف الزياده !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد