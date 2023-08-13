عائشة الماجدي: الي قحت الهائمة بتفتش في الرجوع للكرسي عن طريق الجنجويد





الي قحت الهائمة بتفتش في الرجوع للكرسي عن طريق الجنجويد —

رد الشعب سوف يكون عليها كالآتي –

(لا يمكنك أن تشفى في نفس البيئة التي مرضت فيها )

قحت هي من تسببت بمرض الشعب حينما هددت الشعب يا الإطاري الذي يجعل من حميدتي الرجل المُمسك بالأمور وجعل قواته تتبع لي مجلس الوزراء مباشر وصناعة رئيس مجلس وزراء إضينة يسوقه حميدتي حيث يريد يا الحرب

..

وقحت هي تسببت بمرض الشعب حينما قاتلت لجعل فترة دمج الجنجويد في الجيش لمدة عشرة سنوات حتي يتمكن الجنجويد من لهط مال الشعب ويتمكن أكثر ..

قحت تسببت بمرض الشعب حينما أصبحت موائدها جاهزة في صفرة بيت حميدتي اليومية في بيته والسهرة الصبّْاحي اليومية

و( بركها تحت رجلين حميدتي حسب تصريح الرجل ) ..

إذًا الشعب بقدرة قادر غيرو بيئتهم من ساحة قحت الجنجويدية

الي ساحة الوطن الكبير حيث تتواجد القوات المسلحة السودانية…

رحم الله قحت التي دُفنت باكرة الي الأبد ،،،

عائشة الماجدي