ام وضاح: إلى جموع الشعب السوداني الصامد البطل





إلى جموع الشعب السوداني الصامد البطل..

حتى لا تتكرر الصدمات وحتى لا يتكرر الخذلان عليكم ألا تضعوا كامل ثقتكم في أي سياسي أو حزب أو(جهة)مهما قال أو فعل لأن كل التجارب الماضيه محبطة وفاشله

عليكم أن تضعوا كامل ثقتكم في هذا الكاكي الذي يحارب الآن بلا منٍ ولا أذى قدم روحه وليس هناك أغلى منها فداء لهذا الوطن لاينتظر منصب أو محاصصة أو مخصصات..

لن ترجعوا بيوتكم إلا ببندقية هؤلاء الرجال الأبطال..

#ام_وضاح