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امنية الجنجويد وغايتهم نهب مدن السودان جميعها.. كيف تحمي مدني نفسها؟

2023/08/13
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امنية الجنجويد وغايتهم نهب مدن السودان جميعها ولن يتخلوا عن هذا الهدف الا بقوة توقفهم ، كان بهاتوا بنهر النيل لكن استنفار شباب الولاية خلاهم يفكروا في اضعف ولاية استنفارا او مدينة وهي مدينة مدني ،

مدينة ثرية غنية ممكن يشفشفوا منها كويس ، مدني يفترض تخرج على واليها وتضغط جيشها ليفتحوا التدريب لانه دي الالية الوحيدة البتتفادى بيها مصير الخرطوم ، الحفر بالابرة ثبت انه لا يحمي عرضا ولا مالا ولا نفسا ، احمي نفسك بضراعك . ما تسمع كلام قحاطي يقول ليك دي معركة بين الفلول والجنجويد ، دي معركة بين عرضك ومالك والجنجا ، فاما ان تتركه مستباحا او تحميه .

عبدالدائم نوري

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