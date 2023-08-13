امنية الجنجويد وغايتهم نهب مدن السودان جميعها.. كيف تحمي مدني نفسها؟





امنية الجنجويد وغايتهم نهب مدن السودان جميعها ولن يتخلوا عن هذا الهدف الا بقوة توقفهم ، كان بهاتوا بنهر النيل لكن استنفار شباب الولاية خلاهم يفكروا في اضعف ولاية استنفارا او مدينة وهي مدينة مدني ،

مدينة ثرية غنية ممكن يشفشفوا منها كويس ، مدني يفترض تخرج على واليها وتضغط جيشها ليفتحوا التدريب لانه دي الالية الوحيدة البتتفادى بيها مصير الخرطوم ، الحفر بالابرة ثبت انه لا يحمي عرضا ولا مالا ولا نفسا ، احمي نفسك بضراعك . ما تسمع كلام قحاطي يقول ليك دي معركة بين الفلول والجنجويد ، دي معركة بين عرضك ومالك والجنجا ، فاما ان تتركه مستباحا او تحميه .

عبدالدائم نوري