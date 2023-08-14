



يا سعادة الفريق أول البرهان ننتظر توجيهاتكم لوقف هذه الفوضى وأقصد بالفوضى ما تفعله إدارات بعض الجامعات الحكومية والخاصة التى تتواجد داخل ولاية الخرطوم وذلك فيما صدر منهم بخصوص إمتحانات الطلبة والطالبات الجامعيين فى مراكز قد حددوها فى بعض الولايات …

يا ناس هووووووى استهدوا بالله … الناس فى شنو وإنتو فى شنو … الناس فى حرب وقتال وتحياتي بالروح والدم لأجل الوطن وفى فلس وجوع ومرض وعدم علاج وعدم توفر الأمن والأمان وإنعدام السلم والسلام …

وطبعا إنتو أكيد وموكد ح تكونوا خرجتم أنتم وبناتكم وأولادكم وأزواجاكم من ولاية الخرطوم بدليل دايرين بناتنا نرسلن ليكم في الولايات عشان الإمتحانات …

ولذلك أرى بأنتم لا تُحسون بما يحسُّ به المقيمين في محليات ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى التى بها نزاعات وإقتتال …

بعض من هؤلاء المدراء يقول ليك حددنا ليكم ثلاثة مراكز للإمتحان واحد فى مدنى والثانى فى دنقلا والأخير فى بورتسودان طيب يا سعادة المدير من أين يأتى أولياء أمور هؤلاء الطلبة والطالبات بالمال وقد تعطلت بهم الحال وهم الآن بلا رواتب وبلا طعام وبلا مال وبلا مساعدات …

يا حليل الوطن ويا حليل الوطنية البلاد الآن فى حرب ضروس ضد المتمردين ودول عدة داعمة لهم وهنالك بعض الطلبة هم وآباءهم مع المستنفرين يحملون السلاح مع جيشهم العظيم مقاتلين ومدراء جامعات يجهزون فى مراكز الإمتحانات عشان يوقعوا عليهم لائحة الجزاءات ودفع الغرامات …

سيدى سعادة الفريق أول البرهان لابد من توجيهكم السريع والعاجل للسيد وزير التعليم العالى بوقف هذه الفوضى وتجميد الجامعات والكليات فى أى منطقة بها نزاع إلى أجل غير مسمى حتى نهاية الحرب …

لماذا …

أولا :

أين الأمان لبناتنا للطالبات حتى يخرجن من بيوتهن فى ولاية الخرطوم حتى الوصول إلى تلك المراكز فى الولايات …

أم تريدون زيادة عدد المغتصبات والمختطفات …

ثانيا :

أين المال الذى يستطيع دفعه ولى أمر طالب أو طالبة وهو عاطل عن العمل منذ أبريل الماضى إلى اليوم ولم يصرف راتبا واحدا …

ثالثا :

وأين تلك المواد التعليميه التى درستموها لأولئك الطلبة والطالبات حتى تريدون أن تمتحنوهم فيها (ما تقولوا لينا أون لاين) لأنه هو سبب من أسباب فشل الكادر المؤهل …

رابعا :

حتى الأون لاين زاتو وين كهربتو وين النت بتاعو وين شبكتو القوية يا ناس ما تتقوا الله سبحانه وتعالى وارحموا مواطن ولاية الخرطوم المصدوم …

إذا كنتوا خلاص يعنى قد زاد إهتمامكم بالعلم والتعلم اعفوا الطلبة والطالبات من الرسوم ومن ثم تجهيز سكن للطالبات بالقرب من المراكز المحددة … وأيضا تتكفل إدارة تلك الجامعات والكليات بترحيل الطالبات وإعاشتهم وتأمينهم طيلة فترة الإمتحانات …

سوى ذلك يكون إهتمامكم المادى طاغى على إهتمامكم بالتعليم والطلاب …

… أخيرا …

يا سعادة الفريق أول البرهان ننتظر منكم سريع أمركم للوزير الغائب الحاضر لإنهاء حالة الفوضى المنتشرة هذه الأيام فى أوساط وزارة التعليم العالى لأن الآن الحصة وطن والوطن فوق الجميع …

ولا مووو هيييك يا مدراء الجامعات …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …