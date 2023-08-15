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محمد الشافعي: ود نوباوي دي السودان زاتا يا جنجويد يا (..)

2023/08/15
الجنجويد
الجنجويد

مع تضامني لكل الولايات المنكوبة و لامدرمان زاتا الفيها بيتنا القاعدين فيهو الحنجويد ليهم شهرين لكن و الله اكتر حاجة مؤثر فيني ما حدث لود نوباوي و ما حدث لساكنيها
يستحيل تكون ساكن امدرمان و ما عندك في ود نباوي صحبك الصنديد البتجيهو في اي غرض و ردو بكلمة واحدة بس : زيت او قدام يا معلم ..

ود نوباوي لو صاحبت فيها زول اول شي تخش بيتهم و يعرفك علي ناس بيتو و اعمامو و خيلانو و ناس الحله و شباب النادي

عشان كدا خلال الأسبوع الفات الناس لمن عرفت بنكبة امدرمان القديمة فتحو بيوتهم طوالي للجميع و اتقاسمو معاهم المأوي و المأمل و اكيد الترحاب المخصوص كان لاهل ود نوباوي كنوع من رد بعض الجميل لاهلها
ود نوباوي الحكاوي و الظرافة و الرجالة
ربنا يسهل امركم و يعينكم و ترجعو بيوتكم
ود نوباوي دي السودان زاتا يا جنجويد يا ملاقيط

محمد الشافعي

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