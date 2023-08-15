محمد الشافعي: ود نوباوي دي السودان زاتا يا جنجويد يا (..)





مع تضامني لكل الولايات المنكوبة و لامدرمان زاتا الفيها بيتنا القاعدين فيهو الحنجويد ليهم شهرين لكن و الله اكتر حاجة مؤثر فيني ما حدث لود نوباوي و ما حدث لساكنيها

يستحيل تكون ساكن امدرمان و ما عندك في ود نباوي صحبك الصنديد البتجيهو في اي غرض و ردو بكلمة واحدة بس : زيت او قدام يا معلم ..

ود نوباوي لو صاحبت فيها زول اول شي تخش بيتهم و يعرفك علي ناس بيتو و اعمامو و خيلانو و ناس الحله و شباب النادي

عشان كدا خلال الأسبوع الفات الناس لمن عرفت بنكبة امدرمان القديمة فتحو بيوتهم طوالي للجميع و اتقاسمو معاهم المأوي و المأمل و اكيد الترحاب المخصوص كان لاهل ود نوباوي كنوع من رد بعض الجميل لاهلها

ود نوباوي الحكاوي و الظرافة و الرجالة

ربنا يسهل امركم و يعينكم و ترجعو بيوتكم

ود نوباوي دي السودان زاتا يا جنجويد يا ملاقيط

محمد الشافعي