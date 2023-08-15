مواطن سوداني: بتحاربنا ليه يا حميدتي ؟





يعني حميدتي ده جايط في المنابر ليه سنين مطر بدون براق والتمطر حصو وهردتوا مصارينا وعملتوا لينا هيديك

هو تاريه بخاطب في المواطن !!

الجيش في القيادة قاعد وفي وادي سيدنا قاعد وفي المدرعات قاعد وفي مطار مروي طلعك وقعد

تخليه هو وتجي تطلعنا نحن من بيوتنا ؟

نحن هردنا مصارينك متين ي خال ؟!

بتحاربنا ليه يا حميدتي ؟

انت بنفسك قلت مشكلتك مع البرهان

الراجل ده والله العظيم في بيوتنا مافي خالص

البرهان ده حسب السمع في القيادة العامة يا حميدتي

أيمن أبوالوفاء