المؤتمر السوداني وعضويته يمارسون أبشع دور في توفير غطاء سياسي لجرائم وانتهاكات الدعم السريع





في ٢٠١٩م شاورني أحد الأصدقاء انو في نيتو ينضم لحزب سياسي.. فقلت ليهو دي حاجة كويسة شديد بدون ما أعرف الحزب.. فقام سألني عن رأيي في الاحزاب الموجودة، قلت ليهو غض النظر عن الحزب الانت ماشي ليهو دي خطوة كويسة وانو انت ما شاء الله بتقدر تميز كويس وعندك قدرة على التغيير والتأثير.. فحا تكون مكسب للحزب والحزب بالمقابل حا يفيدك كتير في تجربة العمل العام..

قام سألني عن رأيي في حزب المؤتمر السوداني أو المؤتمر من أجل الشجون الكبرى زي ما بيصفوا قضاياهم المشتغلين بيها.. والوقت داك السنابل عاملين راو كدة وطارحين نفسهم حزب حديث وحاجة كنتة بترقش كدة..

فأجبتوا نفس الإجابة الفاتت.. قال لي بي صراحة ياخ..

قلت ليهو شوف، أنا والله الاحزاب المسيخة دي الما عندها لون ولا طعم، لا لامة يسار ولا لامة يمين، لا هي عقائدية ولا برامجية ولا عندها مركز قيمي ولا اخلاقي تحاكمها ليهو.. الاحزاب دي ما بتقع لي، لأنها ممكن تعمل أي حاجة في سبيل السلطة وما محتاجة تطلع فقه ضرورة ومقتضيات مرحلة وكدة..

المهم الصديق فهمني وعدل عن رأيو لاحقاً.. وللأسف أسوأ ما توقعته عن حزب المؤتمر السوداني السنابل تجاوزوه بمراحل، من فترة الاعتصام مروراً بمرحلة التفاوض مع العسكريين إلى مشاركتهم في السلطة الكان بيحلفوا يمين انهم ما حا يشاركوا فيها، وكانوا بيمثلوا راس الرمح للتبرير للتجاوزات الدستورية والاعتقالات اتعسفية،

وحتى ما بعد ٢٥ اكتوبر والكذب الكان بيمارسوا خالد سلك في سبيل تبريرهم الإطاري وحتى الإطاري نفسه ثم أخيراً فترة الحرب دي المؤتمر السوداني وعضويته القاعدين يمارسوا أبشع دور في توفير غطاء سياسي لجرائم وانتهاكات الدعم السريع بما لا يدع مجالا للشك على تواطئهم بالتضليل والتغطية للجرائم دي..

حزب المؤتمر السوداني حزب ليس لديه وازع فكري أو اخلاقي يقف في طريق سعيه للسلطة في السودان.. إضافة لعلاقاته المشبوهة خارجيا..

سامح الشامي

