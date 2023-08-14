نزار العقيلي: راشد نبأ ما أول و لا آخر دعامي متخفي





البعشوم كتب تقرير واااضح اتهم فيهو الإعلامي راشد نبأ بانه دعامي و من دعامة الظل .. طلع راشد نبأ كتب كلام كتييييير فيما معناه ( لا للحرب )

راشد ما أول و لا آخر دعامي متخفي .. الدعامة المتخفيين داخل الإعلام و الصحافة و الشرطة و الجيش اكبر و اخطر من راشد نبأ و كلهم رافعين شعار لا للحرب ..

لا للحرب بتعني حاجة واحدة بس .. إستسلام الجيش للمليشيا .. لو سألت اي زول قلت ليهو عشان نوقف الحرب نعمل شنو ؟؟ ما ح يديك اجابة مقنعة ..

لا للحرب دي ما بتعني إلا إستسلام الجيش او المليشيا .. لا للحرب دي غطاء واضح لكل الداعمين للمليشيا .. خجلانيين ما عارفين يقولوا شنو .. لازم يرفعوا الشعار الرمادي بتاع لا للحرب .. ما عندهم حل ..

اما إحنا واضحين جدا” .. ح نظل ندعم الجيش لحدي آخر عسكري فيهو و ما عندنا حل غير البل

نزار العقيلي