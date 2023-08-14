هل توجد أطعمة يجب تجنبها للحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؟





تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة يمكن أن يساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بينما يجب تجنب بعض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض، ومن هذه الأطعمة بحسب موقع “اهتمامنا”:

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة: مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحبوب المعالجة.

الأطعمة العالية الدهون المشبعة: مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والزبدة والمارجرين والأطعمة العالية في الكوليسترول.

الأطعمة العالية الكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والبطاطس والمعكرونة البيضاء.

الأطعمة العالية في الصوديوم: مثل الأطعمة المعلبة والصلصات والمخللات والجبن واللحوم المدخنة.

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض: مثل الخبز الأبيض والبسكويت والكعك والمعجنات.

الكحول: يجب تجنب تناول الكحول بكميات كبيرة حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

الأطعمة ذات محتوى عالي للملح: يجب الحد من تناول الأطعمة العالية في الملح مثل الوجبات الجاهزة والأطعمة المعلبة والمخللات والأطعمة المالحة.

ينصح بتناول الأطعمة الصحية والمتوازنة والغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات المختلفة، والتي تشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل الأسماك والبقوليات والدواجن المشوية. ويجب الحرص على الحد من تناول الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم بكميات كبيرة.