حسن إسماعيل: حول كلمة الفريق البرهان





– جاء في كلمة الأخ الفريق البرهان التي ألقاها بمناسبة عيد الجيش ( لم نكن يومها نتصور أن تمتد يد الغدر والخيانة من قيادة قوات الدعم السريع، ويستبد بها الطمع والتعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا حكومة وجيشا وشعبا هذه الحرب ….)

– ياعزيزي البرهان القائد ( لايتصور) و( لايتخيل) فاترك أدوات ( التصور) للكتاب وللرسامين ولمختصي( الديزاين)

– القادة يعتمدون على المعلومات… و المعلومات فقط… فهل هذه لم تكن متوافرة أم أنك وضعتها جانبا واعتمدت على ( التصور) !!!

– المهم

– أرجو ألا تستمر في التعامل مع المرحلة القادمة بقصة التصور هذه !!

– فلا (تتصور) أنه بعد الانتصار في هذه الحرب يمكنك العودة لمخزن المعادلات القديمة… وحكاية ( جونا شباب وطنيين أدونا مشروع الإتفاق الإطاري) …. فكل هذا كان حفنة من التصورات الخاطئة والخائبة ثم أن هذا التعبير من أدوات الاستدراك والاعتذار الرخوة التي تصلح لاستخدامات الأفراد تجاه سوء تقديراتهم الخاصة ولاتصلح أن تكون أدوات استدراك للدول والحكومات والقادة في الفضاء العام …

– ياريت

حسن إسماعيل