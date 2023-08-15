حكايات من أيام قعادي في الخرطوم ..ردنا الله إليها قريبا





أيام قعادي في الخرطوم ردنا الله إليها قريبا

الاشتباكات العنيفة الكانت أول أيامات اختفت شديد و قلت شديد ممكن من اليوم ال 15 للحرب تقريبا يعني و من هنا بدأ الاعتداء على المواطنين من قبل الانجاس ديل

المهم بخصوص الاشباكات

بقينا ما بنسمع الاشتباكات ديك

و بقى الحاصل الطيران لافي يدون و يضرب و أحيانا نسمع المضادات و أحيانا لا نسمعها بسبب قلتها

و مع ذلك بنسمع التدوين من المدرعات

ده شغل الجيش ممكن ما توقف إلا أيام الهدن بس

و التدوين ده شغل دقيق جدا كم تاشتر انضربت بالتدوين ده و ماف أي آثار جانبية تلقى التاتشر واقف تحت حيطة التاتشر اتحرق و الحيطة ما جاءها شيء

و في كمية تاتشرات محرقة في حلتنا بضرب الجيش

حصل هجوم كان من الدعامة على المدرعات و المعركة استمرت مدة من الزمان لكن تكبدت الميليشيا فيها خسائر كبيرة

حتى أحد أعمامنا ساكن في منطقة x الكان معسكرين فيها الانجاس ديل و اتحركو منها على المدرعات

قالي و الله مرقوا بكمية تاتشرات كبيرة جدا و ما رجعوا إلا بحاجة بسيطة شديد

استمر الوضع كده ضرب طيران تدوين مدفعية

تقريبا لحدي اليوم الأربعين و كانت هجمة اليرموك و دي اشتباكات عنيفة استمرت لمدت 24 ساعة أو تزيد كان ضرب زي الضرب

ثم هدأت الأوضاع و الجيش شغال

بذات الآلية الفاتت دي و ظهر شغل العمل الخاص

ده غير شغل اللقيط و البجو تائهين ساي في مناطق الجيش

المهم الجيش شغال و يتقدم بخطى ثابتة

أخوانا النشطاء الجيش ده ما هو على كيفكم

في حاجات هو شايفه انتو ما شايفنها ما تشككوا في قياداتكم و جيشكم

الجيش ده أنجز الكثير

عسكريا و سياسيا و دبلوماسيا وشعبيا

و ان شاء الله بقي إعلان النصر بإذن الله تعالى

مصطفى ميرغني