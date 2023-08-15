تبيان نوفيق: مريم قدت الشغل بتاع أديس وانتهت من مجموعة خالد سلك





المفترض إنو الشعب يصدق بإنو إجتماع مجموعة الإطاري او المركزي بأدس الهدف منو إيقاف الحرب الدائره في السودان وطبعا الشعب السوداني ده واااعي وعارف إنو المحايد ده شخص ماعندوا ميول لأي طرف ،،

فنحن مفترض نسأل عن الشخصيه القاعده جوار خالد سلك وخالد شاويش هي بتمثل منو؟ والجابها منو ؟ إذا كان هي واحده من الشخصيات الداعمه لمليشيا الدعم السريع يعني طرف أصيل في الصراع طيب إنتي يامريم مادام عارفه نفسك ماشه أدس وحتشاركي في اجتماع حساس زي ده المفترض الحضور كلوا يكون محايد وكده ،،

كان الافضل ومن باب الذكاء الحقيقي والفطنه إنك تحذفي أو تقفلي أو تمسحي بوستات الاشاوس المليانه في حسابك دي ماهو ماممكن تكوني تابعه لمليشيا الدعم السريع وتمجدي فيهم وتنشري صورهم وإنتصاراتهم وتظهري في أديس بوجه تاني بإعتبار انك محايده ،، عارفه يامريم إنتي إنتهيتي من مجموعه خالد سلك دي نهايه بطل وقدمتي خدمه كبيره وكشفتي لعب تخييين وجبتي التايهه يابت امي ،، شكرآ ليك ولكل غبي زيك ولكل سياسي أهبل زي سلك وشلتوا

هسه خالد يودي وشو وين يامريومه وهو قاعد يحلف بإنو هو محايد يقنع الناس كيف إنو هو مامحايد وإنو هو العقل السياسي لمليشيا الجنجويد!! الناس تخش الرابط عشان تتعرف على المحايدين!!

جبتيها واااارمه ياصبجه

تبيان توفيق الماحي أكد