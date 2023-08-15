



سبحان الله من غرائب مرتزقة وحرامية الدعم السريع في السودان.

في الكلاكلة القبة مربع 8 التريعة احتلوا عمارة فيها مدرسة اسمها اليراع وجابوا يافطة كاتبين فيها الشرطة العسكرية للدعم السريع لمكافحة السرقة والنهب ومحاكمة المجرمين والتبليغ عن الانتهاكات ( نظام مكتب بلاغات ونيابة ) والعمارة القاعدين فيها زاتها هم محتلينها ….

بعد سرقة منزلي ذهبنا انا وأخي إليهم في مقرهم هذا اول شئ طلبوا منا دفع رسوم بلاغ 30 الف جنيه .

ورفضنا دفع المبلغ وطلبنا مقابلة المسئول عنهم دخلونا لقائدهم وجلسنا وبعد حكينا الحصل كلو ….

اول كلمة قالها لينا

انتوا متأكدين انكم شوفتوا عربية تابعة للدعم السريع جمب بيتكم برة …

قمت قلت ليهو اي شوفت تاتشركم ومعاها عربية بوكس ملطخة بالطين وأفراد شائلين كلاشات .

رد لي المسئول وقال لي مستحيل ناسنا يعملوا كدة …

قلنا ليهو دة الحصل وناسكم ديل سرقوا حلتنا كلها وما خلو بيت الا ونهبوهو وانا جيتكم لحدى عندكم ودة الحصل ..

والمسئول حقهم دة لقيناهو

مصر انوا ديل حرامية …

قمت سألتوا من المسئول عن العربات الدفاعية التاتشرات والسائقنها منو ومن الأفراد الموجودين في مربعنا ..

قال لي لشنو بتسأل قلت ليهو لانك انت مصر انوا السرقوني ديل ما دعم سريع وانا ما اتسرقت بالليل .

انا اتسرقت الساعة ١٠ صباحا وحفظت شكل الناس الجأت البيت خاصة اللابسين رسمي وشايلين كلاشات وكسروا أبواب بيتي ولأني اتكلمت معاهم وناقشتهم واي زول ناقشتوا حفظت شكلو .. …

وردو لينا كان أبيخ رد ..

وقال لي يازول السرقوك ديل الكيزان وديل حرامية وانت زاتك كوز وجبت العفش والبيت والقروش دى من وين …

وهسي لو داير تفتح البلاغ امشي ادفع الرسوم وشيل معاك الايصال ولمن نقبض الحرامية بنتصل عليكم ولو عايز تطلع باقي عفشكم من البيت عشان مايسرقوهوا ادفع 50 الف عشان نديك إذن خروج ومرور بعفشك ..

اخوى قال ليهو تعال معانا وشوف انتوا خليتو لينا شنو والله غير ملابسنا اللابسنها دى ماعندنا غيرها …

طبعا نظام عندهم مباحث واستخبارات قال لينا بعد تدفعوا رسوم الايصال ناسنا حيجوكم البيت ويشوفوا طريقة السرقة عشان نحدد ديل منو ونقبض الحرامية …

قلنا ليهو خير وطلعنا مشينا ….

هسي ديل دايرين يحكمونا زول يسرقك ويدفعك ويجوك بتاتشرهم وينكروا أنهم سرقوك

ويقولوا ليك ديل الكيزان السرقوك ولو اتكلمت معاهم وناقشتهم يقولوا ليك انت كوز عشان كدة انت اتسرقت ياخي مستكترين نعمة الله علي الناس يعني تجتهد وتكسب بالحلال وتبني ليك بيت سمح أو تأمن مستقبل اولادك واهلك يجوك ناس ما حافظين في رأسهم اي حأجة غير كلمة فلول وكيزان ينهبوك بكل قباحة وبحاجة أو يجوك بالاسم عشان يسرقوك ……

الله ينتقم منهم دنيا وآخرة ولا جعل فيهم باقي وانت ياربي اعلم بحالنا وبمن استقوى علينا

عليك بهم واجعل كيدهم في نحورهم ،،،،،،.

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