ماذا حدث مع الدعامة في كاب الجداد احدى قرى ولاية الجزيرة؟





الحصل بالضبط في كاب الجداد حسب رواية شاهد عيان من متابعي صفختنا .

الاهل في كاب الجداد بخير الحمدلله ،كل الحكاية دخلو أفراد من الدعم السريع بي مواتر للقرية وكانوا عايزين يشيلو بوكس مواطن ،ف قاموا أهالي المنطقة بقتل فردين منهم ،

وبعد مرور ساعات من الحدث جات عدد 4 عربات من القوة ودخلت قسم شرطة كاب الجداد وقامت بضرب نار عشوائي في المنطقة ،اصيب مواطن حسب الرسول له الرحمة قد توفى وهو خارج من المسجد ،حاليًا الوضع مطمن بعض الشيء ،وان شاء الله ما تجيهم عوجه يا رب 😰

كاب الجداد تبعد من الجديد الثوره 75 كيلو جنوب السديرة وغرب السريحة 😰💔

*** متداول