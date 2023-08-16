



يا جماعة سؤال:

شنو المؤهلات المطلوبة عشان تبقى ناشط سياسي تتكلم في الشأن العام؟

يعني خذ كحالة للدراسة مثلا (محمد الفكي / ابراهيم الميرغني/ خالد سلك)

شنو المؤهلات العلمية والعملية للناس دي عشان تتكلم في القنوات الفضائية في أمر العامة؟

سؤالي ده جادي والله.. ونتج بعد متابعة لقاء ود الفكي مع الجزيرة مباشر أول أمس.

السؤال بصيغة أخرى:

أنت عشان تبقى قانوني بتدرس قانون وبتخصص فيهو، وعشان تبقى مهندس بتدرس هندسة وتتخصص فيها، وعشان تلقى طبيب بتدرس طب، وهكذا..

طيب … عشان تبقى سياسي وتتكلم في الشأن العام مفروض يكون عندك شنو من المؤهلات والتخصصات؟.

إيهاب إبراهيم الجعلي