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شادية عمر: رقيص وجبجبة كيف وانت بلدك بتحترق ؟؟

2023/08/16
شادية عمر

شوفوا .. عاينو
بالنسبة للتعليقين المشهورات في كل بوست ننزله عن حفلات ميتين القلب و الضمير ..
اول تعليق
ده شغل في زول خلا شغلو ؟
ده ما شغل .. القوانة ما شغل ..
بيع الشاي شغل . عواسة الكسرة شغل.. عمال النضافة شغل.. التدريس شغل .. الطب شغل.. الهندسة شغل .. البناء شغل ..
القوانة شنو ؟ ما شغل
لا و كمان فرحانين .. الخرطوم خراب .. شارع النيل دمار .. مبسوطين يعني ؟؟
تاني تعليق
الحياة ماشة و الناس بتفرح و الاعراس و الحفلات شغالة في الاقاليم ..
البهايم ماشة السلخانة انت بتتبعها؟
الحياة تمشي . واحدة حامل تلد .. ما قلنا شي يعني ح تبلعه ..
واحد ما قادر ينتظر اخر الحرب دي و داير يعرس .. يعرس ..
عقد و بلح و وليمة و لو بشاة و يتطلب الله ..
بالمناسبة عدم الحفلة لا يبطل العقد .. قاعدة فقهية ..
لكن حفلات لا .. رقيص و جبجبة كيف و انت بلدك بتحترق ؟؟؟
ميتة قلب و ضمير و عدم وطنية و عدم انسانية و سفاهة..
دارفور كانت بتحترق و كنا ما جايبين خبر و رقصنا و انبسطنا و عشنا حياتنا شوفوا وصلنا وين ..

Shadia Omar

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