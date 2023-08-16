شادية عمر: رقيص وجبجبة كيف وانت بلدك بتحترق ؟؟





شوفوا .. عاينو

بالنسبة للتعليقين المشهورات في كل بوست ننزله عن حفلات ميتين القلب و الضمير ..

اول تعليق

ده شغل في زول خلا شغلو ؟

ده ما شغل .. القوانة ما شغل ..

بيع الشاي شغل . عواسة الكسرة شغل.. عمال النضافة شغل.. التدريس شغل .. الطب شغل.. الهندسة شغل .. البناء شغل ..

القوانة شنو ؟ ما شغل

لا و كمان فرحانين .. الخرطوم خراب .. شارع النيل دمار .. مبسوطين يعني ؟؟

تاني تعليق

الحياة ماشة و الناس بتفرح و الاعراس و الحفلات شغالة في الاقاليم ..

البهايم ماشة السلخانة انت بتتبعها؟

الحياة تمشي . واحدة حامل تلد .. ما قلنا شي يعني ح تبلعه ..

واحد ما قادر ينتظر اخر الحرب دي و داير يعرس .. يعرس ..

عقد و بلح و وليمة و لو بشاة و يتطلب الله ..

بالمناسبة عدم الحفلة لا يبطل العقد .. قاعدة فقهية ..

لكن حفلات لا .. رقيص و جبجبة كيف و انت بلدك بتحترق ؟؟؟

ميتة قلب و ضمير و عدم وطنية و عدم انسانية و سفاهة..

دارفور كانت بتحترق و كنا ما جايبين خبر و رقصنا و انبسطنا و عشنا حياتنا شوفوا وصلنا وين ..

Shadia Omar