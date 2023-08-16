هناك شواهد وأدلة ملموسة وواضحة وضوح الشمس بأن الدعم السريع هو من بادر بإطلاق الرصاصة الأولى





يجب مسائلة عناصر قحت قضائيا على أدعائهم بان القوات المسلحة السودانية ( الجيش) هو من أطلق رصاصة الحرب الأولى وهذا إفتراء وهناك شواهد وأدلة ملموسة و واضحة وضوح الشمس بأن الدعم السريع هو من بادر بإطلاق الرصاصة الأولى للحرب ومنها هجومهم على مطار مروي أضف إلى أن هناك كاميرات مراقبة صورت ما حدث أو شهود سجلوا أعترافات بذلك ويجب على النائب العام الفيام بإصدار أمر بتسجل بلاغ ضد كل من أدعى بذاك لكونه السلطة المختصة والممثلة للدولة .

و تجهيز هذا الملف لوحده يكفي للبل بموية النار التي أحرقت الشعب السوداني وخاصة شعب العاصمه المثلثة وضواحيها و أنا واحدا منهم.

قحت لا بارك الله فيهم ولا في ذريتهم إلى يوم الدين .

وسوف تتداعى عليهم الاتهامات تباعا وخاصة من خلال اعترافات الأحياء من بقايا قادة الدعم السريع المأسورين ومن سلموا أنفسهم وأكيد لهم وثائق ومستندات .

اللهم أرنا فيهم يوما عبوسا قمطريرا واحشرهم في نار لا ينطفئ لها جمر أبدا وهم في دنياهم قبل آخرتهم.

آمين يا رب العالمين.

Hashim Wadelblola