



ود الفكي يعترف ببعد نظر الكيزان 😁

حيث قال محمد الفكي :

(الدعم السريع خلق لسد النقص فى القوات المسلحة وهو منظومة تكاملية مع الجيش وتم الصرف عليها من مال دافع الضرائب السودانى والحديث عن تدميرها شئ شديد الخطورة)..

وبما انه الدعم السريع أنشأته واسسته الإنقاذ

وبما انه ود الفكي يقول ضمنيا في المقتطف السابق انه دي حاجة كويسة

اذن ..

طيب شكرا جزيلا الإنقاذ 🤣🤣🤣🤣🤣

هسع الفلول منو بالله!!؟

الزول ده ارفعوا منه العدة 🤣🤣🤣🤣

وليد محمد المبارك

