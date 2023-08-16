حكاية طريفة عن عملية احتيال عبر تطبيق التحويلات الشهير بنكك
قصة حصلت لي أمس 🤣
كنت قاعد أشرب في شاي الصباح ومستكين
جاتني مكالمة من رقم غريب ..
رديت ..
هو : السلام عليكم
انا : عليكم السلام
هو : كيف حالك
انا : تمام الحمدلله
هو : شكلك ما عرفتني؟
انا : ما عرفتك والله
هو: معاك محمد صالح ياخ ، معقولة ما عرفتني ؟
انا : اووووووو حبيبنا ، أحوالك ياخ ..” طبعآ ما عرفتو منو أصلا ”
هو : اموركم والأهل كيف
انا : تمام الحمد لله، طولنا منكم 🤣
هو : ياخ داير لي 250 ألف بنكك بديك ليها كاش “.. انا هنا استلمت الفهم 🤣”
انا : حسابي مافيهو غير 200 ألف
هو : حولها ما مشكلة
انا: اها كيف الاولاد، انا شاء الله الحرب دي ما ضرتكم وكيف ياسر أخوك و و و المهم جريت بيو هوا ، شغال فيو طلس بس ، لمن زهج مني ..
هو : اي اي والله ، أسرع حول ال 200 لانه انا مستعجل وتلفوني ح يقفل
انا : رسل رقم الحساب
هو : 3274813 بإسم : تيسير النور حامد
انا : تمام .. دقائق بس
هو : أسرع أسرع
قمت انا حولت ٢ جنيه
وشلت الاشعار دخلتو فوتوشوب وعملتها 200 ألف
ورسلت ليو الاشعار 🤣
فتح الإشعار وحظرني🤣
مشى لقى القروش ما نزلت عند زولتو دي وعملوا معاو مشكلة وجاطوها وجووووووطة ومشاكل 🤣 وبعدها رجع لي من رقم تاني
وقال لي الاشعار دا ما حقيقي ، انت غشيتني 🤣🤣🤣🤣🤣
المهم الزول دا زعلان شديد ، شكله دقوه 🤣
المهم صرفت ليو من العيار التقيل وقفلت 🤣🤣🤣💔
مبارك المدني
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