حكاية طريفة عن عملية احتيال عبر تطبيق التحويلات الشهير بنكك





قصة حصلت لي أمس 🤣

كنت قاعد أشرب في شاي الصباح ومستكين

جاتني مكالمة من رقم غريب ..

رديت ..

هو : السلام عليكم

انا : عليكم السلام

هو : كيف حالك

انا : تمام الحمدلله

هو : شكلك ما عرفتني؟

انا : ما عرفتك والله

هو: معاك محمد صالح ياخ ، معقولة ما عرفتني ؟

انا : اووووووو حبيبنا ، أحوالك ياخ ..” طبعآ ما عرفتو منو أصلا ”

هو : اموركم والأهل كيف

انا : تمام الحمد لله، طولنا منكم 🤣

هو : ياخ داير لي 250 ألف بنكك بديك ليها كاش “.. انا هنا استلمت الفهم 🤣”

انا : حسابي مافيهو غير 200 ألف

هو : حولها ما مشكلة

انا: اها كيف الاولاد، انا شاء الله الحرب دي ما ضرتكم وكيف ياسر أخوك و و و المهم جريت بيو هوا ، شغال فيو طلس بس ، لمن زهج مني ..

هو : اي اي والله ، أسرع حول ال 200 لانه انا مستعجل وتلفوني ح يقفل

انا : رسل رقم الحساب

هو : 3274813 بإسم : تيسير النور حامد

انا : تمام .. دقائق بس

هو : أسرع أسرع

قمت انا حولت ٢ جنيه

وشلت الاشعار دخلتو فوتوشوب وعملتها 200 ألف

ورسلت ليو الاشعار 🤣

فتح الإشعار وحظرني🤣

مشى لقى القروش ما نزلت عند زولتو دي وعملوا معاو مشكلة وجاطوها وجووووووطة ومشاكل 🤣 وبعدها رجع لي من رقم تاني

وقال لي الاشعار دا ما حقيقي ، انت غشيتني 🤣🤣🤣🤣🤣

المهم الزول دا زعلان شديد ، شكله دقوه 🤣

المهم صرفت ليو من العيار التقيل وقفلت 🤣🤣🤣💔

مبارك المدني