طلبه: حبي للسودان كان دايما حب هادي ومكتوم لانه كان غير مفهوم للناس





نفسي افك كدة وافضفض وازعق وازعل واغضب… من ايام ما كنت عايش في السودان والسودانيين قبل المصريين كانوا مستغربين ومحاصرين نفسهم بكم هائل من النظريات المؤامرات لسبب تعلقي بالسودان واني كل ما اسافر وابعد واطول ابقى عايز ارجع تاني

مكنتش باعرف انطلق في التعبير عن حبي للسودان.. مكنتش عايز حد يبص لي بصة انت بتقول اي كلام لان احنا السودانيين نفسنا بنفتش على اي فرصة للسفر برة للعمل او للهجرة

بس انا اشتغلت في شركتين في السودان وساعدت اكتر من شركة عشان تفتح شغل هناك… بمكن سر كتاباتي في الفترة الاخيرة هو نتيجة الكبت والتقييد ده 😃

مكنتش باعرف اشارك الناس قعدات التفاخر بالتاريخ ولا المديح بجغرافية البلد الجميلة اللي فيها الخضار والصحرا والجبال والانهار وحدود مترامية مع اكتر من ٧ دول.. فلا التاريخ تاريخي ولا الحغرافية جغرافيتي 😃

مكنش ليا مكان وسط ماتشات الكورة وفوز الهلال على المريخ.. وده كان بيحصل كتير 😃

وصوتي كان غير مسموع في وسط ونسة الناس وحكاويها في شارع النيل… الاستثناء بمكن لما من وقت للتاني نشاكس ونعاكس بعض في خلافات مصر والسودان المعتداة 😃

حبي للسودان كان دايما حب هادي ومكتوم لانه كان غير مفهوم للناس.. كان غير مفهوم ليا انا شخصيا!! فلقيت الحرب دي فرصة.. اخر فرصة ليا عشان اعبر

فازاي باحكي عن صعوبة العيش والمشقة والتحديات لتوفير الأساسيات بكل حب وتدبر واستمتاع؟!!

ندمان على كل مرة اشتكيت ولا افأفت من التراب والعفرة.. وباتمنى رجعة للخرطوم بشوارعها وحواريها ومدقاتها.. بالسيول وانقطاع الكهربا والسخانة.. بمطار الخرطوم والانتظار والتأخير والزحام وتوديع ناس واستقبال ناس تانية.. مشاعر متداخلة بفرحة وصول او حزن على فراق.. حتى تذكرة دخول المطار الغير مفهومة دي هادفعها عادي

باتمنى رجعة لشارع الستين وامر على مسجد “سبدة سنهوري”.. فضلت سنين فاكر اسمه السيد سنهوري.. .. في طريقي لشارع المشتل عشان اوصل مكتبي… مش هاشتكي من سواقين الركشة (التوكتوك) واحتلالهم النواصي .. اي حاجة بس نرجع

السودان ساعتين وربع بالطيارة.. كانت من غير فيزا.. عشت فيها اجمل واصعب وانجح سنين حياتي… نعمة من نعم ربنا عليا.. عنصر رئيسي لتشكيل وتأسيس شخصيتي وحياتي اللي انا فيها دلوقتي… الواحد فعلا مش بيقدر النعم الا لما تروح منه

بكرة يا الخرطوم تعودي

#السودان

#محمد_طلبه