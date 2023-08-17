جاهو وسواس اني بسجل في كلامه.. ضحكت وقلت له الله معاك وقفلت الخط





بتكلم امبارح مع زميل قديم في العمل العام. عُشرة زمن طويل و حسبتها نبيلة. كنا بنتكلم عن الموقف بين الجيش والمليشا او الدعم السريع (حاف كدا)كما يسميها.

في نص الكلام ابتدأ يحكي لي عن تفاصيل مفاوضات الان تتم بين الجيش والمليشا. انزعجت جدا وبديت أكرر في كلامه وأسألو زيادة عشان أشوف مدى صحة كلامه وأفهم أكتر. صاحبنا اخد ليو صنه و بعدها جاهو وسواس اني بسجل في كلامه. لما سألني اكتفيت بأنو أضحك وأقول ليهو الله معاك وقفلت الخط.

بعدها قعدت افكر اذا هو شك فيني بس بسبب موقفي الحالي من الجيش وللا قايل كل الناس بتعرف تتجند عملاء وجواسيس وللا دي خوفه دخلت البعض بعد تسجيل اردول وللا إيه الحكاية!

البلد ممكن تضيع نهائي في اي لحظه تقول لي بسجل ليك بدل براك تعلي صوتك و تساهم في وقف المهزلة دي!

شباب من كل أطيافنا بيستنفروا طواعية مقدمين دمهم عشان خاطر ما ننكسر زيادة و شباب يقول ليك مفاوضات ترجع الحقيرين ديل فوق راسنا!

..غايتو الدخلت فينا تاني صعب تطلع.

كدي جربوا شوفوا واحده من الالاف الاغتصبوهن ديل و اسمعوا تفاصيل قصتها. يمكن..بقول يمكن بس..تزعلوا من روحكم شوية و تاخدوا موقف تعرفوا تدخلوا بيهو ود الأحد

ساندرا كدودة