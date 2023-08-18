تبيان توفيق🌹: ناس ولايات السودان تحاول تستفيد من تواجد كفاءات الخرطوم وجوطة السوق





ناس الولايات تحاول تستفيد من تواجد كفاءات الخرطوم والزحمة وجوطة السوق وتحول المسأله دي لي مشاريع صغيره وتبادل منافع ليكم الإثنين ،،

وياريت لو إستفدتو من الزراعة للخضروات المهم الناس تتفاعل مع التحول الحصل ده وماتقضيها أماني وذكريات الناس تشتغل أي شيء وتنحت دماغها وتبتكر وتبدع وتكتفي إعتبر نفسك في مأموريه وعندها تحدياتها ،،

أضربوا ليكم كباية جبنه تحت ضل شجره وفكروا في السوق ، السوق ، السوق ،، محل ما إنتو قاعدين أنا متأكده حتلقى فرقة وحتلقى رزق وحتلقى كلامي ده ماكعب ،، إياك تقضيها نوم وتقول أنا موظف وأنا ماعندي مهنه وأنا زول كنت مكنه وأنا زول مفلس وأنا زول ترس كبير ،،

أنسى كل ده ودُق الحجر وطلع شراب مويتك وخليك زول مسؤول ،، إنتي ذاتك يا أختي ماتقعدي ساي شوفي الحاجة المتاحه البتخليك تطلعي قروش بطلي تلبشي نفسك ،، الناس تتحرك الولايات ملااااانه بشر والتحاويل شغاله من بره والإستهلاك موجود فكروا في الانتاج الإنتاج!!

تحياتي

تبيان توفيق الماحي أكد 🌹