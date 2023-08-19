



#تحذير_سكان_الجزيرة

خاصة قرى الكاملين وابو قوتة؛

المليشيا تخطط لاستهداف العسكريين الحاليين والقدامى – شرطة جيش امن – وقيادات أهلية بالقرى ونهب الأسواق وسرقة السيارات وتحطيم بوابات المشروع

مرشدون يسكنون بينكم وصفوا لهم عناوين أسر تجار للخطف مقابل الفدية

لن يستطيع الجيش حراسة كل قرية

فأجعلوا كل قرية جيشا

فخذوا حذركم

وناس نشرت الرعب اسكتوا

وتذكروا كل تحذيراتنا كانت في محلها

محمد هاشم الحكيم