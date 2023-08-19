نزار العقيلي: (إنتهاء الصلاحية)





قبل ما تقراء البوست يا كائن جهز قهوتك و ادعم الصفحة بالمشاركة لانو عليها حملة عنيفة جدا .. و قبل كل شئ عايز اسألكم .. لو في زول ساعد جيرانه في اخماد حريق هل ممكن عمليته دي يختها في سيرته الذاتية ؟؟ هل لو شارك في دوريات الحلة الليلية ممكن يكتبها في سيرته الذاتية و كل مرة يقول لناس الحلة انا طفيت الحريق و انا شاركت في دوريات الليل ضد الحرامية ؟؟ طيب .. لو قبض ليهو حرامي في الحلة و قتلوا هل ح يضيف العملية دي لانجازاته في الحلة ؟؟

في حاجات كده ما ينفع نضيفها لقائمة انجازاتنا لانها من الواجبات .. دي من الحاجات الما ممكن الواحد يتكلم عنها .. دي حاجات براها بتحكي عن اصحابها .. الناس براها ح تتكلم عنها و عن اصحابها .. لامن النار تولع في بيت جيرانكم مافي زول بيناديك بي اسمك عشان تنقذه و لامن الحرامية يدخلوا منطقتك مافي زول ح يكورك باسمك … اي خدمة او واجب بتقوم بيهو تجاه جيرانك و منطقتك او وطنك مافي زول غصبك عليهو ..بتمشي بي ارادتك التامة فما ينفع انك تتكلم عنه كتير او تمن بيهو على الناس .

ما ممكن الاسلاميين في كل مرة يطلعوا يقولوا لينا انهم شاركوا الجيش في معركة الكرامة .. و انهم قدموا آلاف من الشهداء في الجنوب و الشرق و الغرب .. ده سلوك غريب جدا” انا ما لاقي ليهو تفسير والله .. الجيش ما وجه نداء للاسلاميين او للشيوعيين .. النداء للشعب السوداني .. لبيت النداء كتر خيرك .. ما لبيت النداء كتر خيانتك .

حديث السيد النائب مالك عقار في رسالته للاسلاميين مفترض الاسلاميين يتقبلوهو بي صدر رحب لانو ذات الحديث ده هو الدائر في اوساط الإسلاميين و شبابهم .. عارفين تماما انهم مفترض يراجعو تجربتهم و يتعلموا من اخطاءهم .. حديث مالك عقار اخف من التسجيلات المسربة للاسلاميين و هم بينتقدوا تجربتهم و بيتكلموا عن أخطاءهم الكارثية و فسادهم الكبير .. ده ما كلام عقار ولا كلام نزار .. ده كلام قيادات الاسلاميين في اكتر من تسجيل مسرب غير تسريبات اجتماعات مجالسهم السربتها قناة العربية و وسائط التواصل .

فات على مالك عقار إنو يقول حتى بقية الأحزاب السياسية انتهت صلاحيتها .. يعني زول كان نايم و صحى من نومه قال انا المهدي المنتظر ولاحقا احفاده عملو حزب سياسي فهل يعقل انو يكون ده حزب صلاحيته سارية ؟؟ هل ممكن نقول إنو الحزب الشيوعي سارية صلاحيته ؟؟ هل يعقل إنو نقول الجمهوريين سارية صلاحيتهم ؟؟ ولا الشعبيين سارية صلاحيتهم ؟؟ البعثيين صلاحيتهم سارية ؟؟ دي كلها احزاب فكرتها تعتبر منتهية الصلاحية و موت موسسينها انهى صلاحيتهم تماما” .. عندك الناصريين ديل هل يعقل انو تكون صلاحيتهم سارية ؟؟؟ وين العرب عشان تكون في قومية عربية ؟؟ القومية العربية صلاحيتها انتهت زمااااان .. ما عندنا حزب سياسي سوداني صلاحيته سارية .. ما تغشو روحكم و تغشونا معاكم ساكت .. باقي احزاب الفكة عبارة عن واجهات لاحزاب و تنظيمات صلاحيتها انتهت زماااان .

كل يوم النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بيطلعوا يخونوا ليهم زول .. قبل ايام خونوا والي الجزيرة و شنو عليهو حملة .. الوالي طلع قال كلمتين قاموا هللو و كبروا .. كذلك مالك عقار اتشنت تجاهو حملة و بعد بكرة ح يطلع يقول كلمتين ح يطلعوهو السماء .

حركة حملات التخوين و الإساءة الموجهة للقائد العام للقوات المسلحة تعتبر حركة منتهية الصلاحية .. دي حملات ممنهجة بتتم صناعتها في غرف مظلمة و يتم تمريرها للبغاوات عشان يرددوا وراهم .. اي زول بيعرف ولو قليل في العسكرية بيكون عارف تماما إنو الخيانة في المعارك العسكرية ما بتكون من الراس لانو بينكشف سرعة و وضعه بيكون خطر جدا .. ذي رئيس النيجر كده .. الخيانة دائما بتكون تحت .. و حملات التخوين للقائد دائما بتكون تغطية على الخونة الحقيقيين المنتظرين نتائج حملات التخوين عشان يستلموا القيادة .

الحاجة المفترض الناس تعرفها إنو يوم ١٥ أبريل ده كان آخر يوم في صلاحية الأحزاب السياسية العقائدية و التقليدية و احزاب (الأمنجية) امثال السنابل .. كان آخر يوم في صلاحية الحركات المسلحة الموقعة و الغير موقعة .. كان آخر يوم في صلاحية قحت و الجنجويد .. وحدهم الشعب و قواته المسلحة صلاحيتهم لما لا نهاية .. مفترض ننشر في وسائل التواصل شعارات الاحزاب السياسية و صور قياداتهم و شعارات الحركات المسلحة و صور قياداتهم عليها ختم ( منتهية الصلاحية ) .. اي زول وطني و غير محزب مفترض يشاركنا الحملة بتاعت انتهاء الصلاحية دي عبر وسم #إنتهاء_الصلاحية

ما تشتغلو بحملات التخوين و تحركات المليشيا و انقلابات تمازج .. ده كلوووو شغل .. تمازج دي زاااااتها شنو و اصلها و فصلها شنو ؟؟ ده شغل .. ما تخربو الشغل بالنقة .. حركات والي الجزيرة كانت شغل و تصريحات عقار برضوووو شغل .. إنتو فاكرين المعركة دي تاااخ و تيييخ و اضربني و اضربك و خلاص .. المعركة ادواتها كتيرة .. ما سلاح و جنود و بس … في شغل بيتم للاقليم و شغل للداخل و شغل للعالم .. النظرة العاااامة للمعركة بتقول إنو انتهت … إحنا في مرحلة التشطيب و شغل التشطيب دائما اكتر و اكعب من البناء زاتو .

ما تشوفوا انتشار المليشيا على الارض و تنخدعوا ساكت .. ديل ذي كروت الضمنة .. لو دفرنا كرت واحد كلهم بيتساقطوا وراء بعض … قسما عظما” ح يختفوا في ثانية .. حركة واحدة بس لو تمت ما ح تشوفوا ليكم جنجويدي حايم .. ح يتماصوا ذي حلاوة قطن .. الله بس يصبرنا و يصبركم .

#إنتهاء_الصلاحية

نزار العقيلي