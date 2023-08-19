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وليد: اكاد ان اشفق على القحاتة وغبائهم الدائم، دائما يحاولون إطفاء النار بالبنزين

2023/08/19
وليد محمد
وليد محمد المبارك

شايف بعض القحاتة ضروا عيشهم ، ويحاولون ان يصوروا ان هناك انقسام داخل الجيش .
بليدين كالعادة ، التململ داخل الجيش ليس لإيقاف الحرب ، بل عكس ذلك ، المتململين يودونها ان تكون حرب مفتوحة بالكامل وأن يفك اللجام .

احسن تختوا الدرب ده ، لأن نتائجه لن تسركم، يا أغبياء
لا يوجد أي عسكري جيش يقف ضد محارية الجيش للدعم السريع الا عسكري متواطي أو طابور .

اكاد ان اشفق على القحاتة وغبائهم الدائم ، دائما يحاولون إطفاء النار بالبنزين ، وعندما تشتعل يتجرسون ويكذبون

وليد محمد المبارك

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