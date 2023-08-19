ساندرا: زمان لما كنت صغيرة كنت شايفة انو مافي ناس مقرفين غير الكيزان





واحده من التفاصيل الضروري ينتبهوا ليها “الطيبين ساي” من الموالين او الداعمين للقحاته انو المليشيا هي الداعم الرئسي ليهم ماديًا.

و بشكل مباشر جدًا. يعني مافي زول فيهم ما عارف، يالتالي مافي واحد فيهم إستلم؛ شريف.

زمان لما كنت صغيرة كنت شايفه انو مافي ناس مقرفين غير الكيزان

لكن حسه لا

..يالجد الغشاوه انزاحت

و بالمناسبه و زيما شايفين الدم عادي ببقا موية فما بقت على الصداقات.

بلا جسم شرعي بلا أصنام عجوة معاكم

ساندرا فاروق كدودة