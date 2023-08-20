



سأل Sha Ker :

ليه خروج المليشيا من البيوت بعتبروهو خسارة عسكرية ؟

وليه مصرين ما يفصلو بين التفاوض السياسي وبين خروج قواتهم من البيوت والمستشفيات والمرافق الحكومية؟

وليه مصرين انو الجيش يقبل بشروطهم وهي تعني القبول باستقلالية المليشيا عن القوات المسلحة في مقابل الخروج من البيوت؟

الا يعني ذلك اتخاذا للمواطنين والمؤسسات الحكومية دروعاً بشرية ورهائن، وهذا قانوناً جريمة حرب تستوجب الإدانة والمحاسبة؟

وليه معتبرين انو عدم استقلالية المليشيا وتبعيتها للجيش بيعني انو دا انتصار للكيزان؟