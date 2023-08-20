محمد الفكي (منقه) وخالد (سفة) إلا عضوان مُصابان بالضعف و العجز





وما محمد الفكي ( منقه ) وخالد (سفة) إلا عضوان مُصابان بالضعف والعجز أمام بكارة الحرب وكبرياء عروسٍها لأنهم لايعلمون بأن دمائُها شرفُ وعنوانُ لطهارة أرضنا البٍكرٌ وهي العروس الحُره تٍرباية العٍفه ،،

أمثالكم من الخٍصيان لاقُدره لهم ولا طاقة بأن يقنعو الآخرين بإعذارهم وعٍللهم الواهيه وسيعيشون مهزوزي النفس مكسوري العين أمام إختبارات الصلابة والفاعليه !! أمثالكم عجزوا أن يكونوا فاعلين و إرتضوا بأن يكونوا مفعولاً بهم ونكٍراتُ موطوئين عند الحاجة مُقبلين ومٌدبرين ،،

فتلك الأرض لن يسوسها إلا الرجال ولن تُخصٍبها إلا أفعال الأقويا المنتصبين القادرين على إنجاب النصر المنتظر وإنهاء مهزلة الدايات وحوامٍلها من أذرع المليشيات ،،

أما أنتم ستظلون عاجزين منكسرين ضيوفاً منتظرين بعنابر مرضى السيلان السياسي وزُهري العجز الفكري عن بٍكرة أبيكم طالما أن هُنالك خيلُ تصهل وفوارس تمتطي وتُمسٍك باللجام !!

أجارنا الله من صنف الصفصافين !!

تبيان توفيق الماحي أكد