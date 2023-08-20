شاهد صورة: التعيس عرمان وخائب الرجاء خالد سلك.. ماذا تعني؟





جميعُنا شاهد صورة ومنشور التعيس عرمان و خائب الرجاء خالد سلك وهُما يحاولان أن ينفيان ماهو ( حقيقي ) حول الخلافات التي نشبت بينهما لدرجة أن حاول أحدهم ضرب الآخر بسماعة هاتف غرفة الفندق !! نستطيعُ القول بأن النهايات تبدوا جميلة نوعاً ما ،، فإبتسامة عرمان صادقة في إيحائها بحاجةُ في نفسه التي لاتعرفُ سوى الحقد والمكائد التي أصابت رفقائة السابقين وعلامات الصورة تقول بأن الخائب لن يسلم من مكر التعيس إن لم يكن اليوم فغدآ ،، وهذه متروكة للزمن !!

أما الشي الغير جميل هو أن تجوب دول الجوار إبتداءً من كينيا ومصر وأثيوبيا وتشاد وكمبالا بذريعة إيقاف الحرب وطي صفحات الخلاف بين الدعم والجيش ثم ينتهي بك الأمر بمغروزة سيلفي إيقاف ونفي خلاف بينك وبين رفيقك اللدود !! فالتعيس هو التعيس من رافقة خاب رجاء أهله فيه ونفته نفسه وقست عليه جموع الشعب وشتمته كما شتمت صورة مغرزته !!

هولاء لايعدون من كونهم أواني خواء ضربها صي هواءٍ فأصدرت أصوات أشبه بعواء الذئاب !!

إياك أن تكون تعيساً كياسر وخائب رجاء كخالد !!

تبيان توفيق

