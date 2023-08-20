خالد الاعيسر: آه يا مستهبلين!. 😀





ناس لا للحرب صباح اليوم كبروا، وهللوا، وصفحاتهم ضجت بأخبار هجوم المليشيا على سلاح المدرعات.. ولما “البلبلة” تمت رجعوا لشعار لا للحرب .. آه يا مستهبلين!. 😀

حصل يوم “كضبت” عليكم؟

قلت: دق عيش وبلبلة.. (مئات القتلى والجرحى).. اطمئنوا مستقبلاً.. الجيش السوداني يعلم ماذا يفعل مع التمردين. ولا بديل للنصر إلا النصر.✌️

مقولة نفير “دق العيش” معروفة .. لكن يفترض أنها تغير ويؤرخ لها إبتداءً من اليوم بـ “نفير دق المليشيا المتمردة”!. 🇸🇩✌️

خالد علي الاعيسر