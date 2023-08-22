محمد طلبه: فاكر اول تجربة ليا في السودان مع البوش😃





فاكر اول تجربة ليا مع البوش… الطبق اتحط وفضلت قاعد مستني العيش ينزل عشان اعرف اغمس😃

البوش هو عبارة عن فتة فول.. فالعيش built in جوة الطبق.. فالمفروض تضرب ايدك جوة وتصطاد لقمة عيش غرقانة في فول وجبنة وسلطة وزيت سمسم

تاني صدمة كانت لما نزلت مصر… انا مواطن كان بقالي سنين عايش في السودان باكل الذ واطعم جريب فروت في العالم …مسكر وكله ميا كدة.. دخلت السوبر ماركت لقيته في وشي روحت اشتريت وطلعت جري على البيت عشان اكله… قشرته ومع اول فص جالي جفاف وتيبس من مرارة الطعم

علاقة السودانيين بالسكر علاقة مريبة.. ببشتروا السكر بالشوال… في عبوات كيلو بتاعة سكر كنانة (حتى اسم شركة السكر جميل) غالبا بيعملوها عشاني انا بس.. من ساعة ما رجعت مصر وانا باشرب شاي من غير سكر.. جالي عقدة من اللي كان بيحصل لي هناك…حاولت اقلد ست الشاي اللي في شارع النيل واضيف قرنفل بس برده معرفش اظبط نفس الطعم… على سيرة ست الشاي كان دايما نفسي اسألها هي ليه يتغلي الميا في علبة لبن نيدو الصفيح؟ والسؤال التاني هي بتجيب الميا منين؟! 🙄

محمد طلبه