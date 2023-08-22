(القحاتة) نفضوا خالد عجوبة القحاتي البقى دعامي وقالوا هو أساساً كوز 😅





(القحاتة) من أمبارح نفضوا خالد عجوبة القحاتى البقى دعامى وقالوا هو أساااساً كوز 😅

وبالعودة لضبط المصنع أيها (الجنجقحت) فإن:

الربيع… كوز

ود الضى… كوز

بقال.. كوز

كيكل… كوز

عجوبة… كوز

عثمان عمليات… كوز

الفاتح قرشى… كوز

وغيرهم….

بتحاربوا فى منو إنتوا طيب؟!!

أين (فلول) الجيش ؟!! 😂😂😂

الكيزان قاعدين فى نصكم وباقين الساس والراس وتكوسوا فيهم؟!!

ياخ حمدتى ذاااااته كووووز 😂😂😂

د(اليا) س

