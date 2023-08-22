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(القحاتة) نفضوا خالد عجوبة القحاتي البقى دعامي وقالوا هو أساساً كوز 😅
(القحاتة) من أمبارح نفضوا خالد عجوبة القحاتى البقى دعامى وقالوا هو أساااساً كوز 😅
وبالعودة لضبط المصنع أيها (الجنجقحت) فإن:
الربيع… كوز
ود الضى… كوز
بقال.. كوز
كيكل… كوز
عجوبة… كوز
عثمان عمليات… كوز
الفاتح قرشى… كوز
وغيرهم….
بتحاربوا فى منو إنتوا طيب؟!!
أين (فلول) الجيش ؟!! 😂😂😂
الكيزان قاعدين فى نصكم وباقين الساس والراس وتكوسوا فيهم؟!!
ياخ حمدتى ذاااااته كووووز 😂😂😂
د(اليا) س
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