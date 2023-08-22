ثم خداع الدعامة بسيارة برادو قالوا لهم فيها حميدتي بنفسه يقود معركة المدرعات.. ثم حدث ما حدث !





لا ننكر استبسال الجنجويد اليوم في اختراق المدرعات لسببين ؛ الاول خروج نخبة المهرية ، ثم خداعهم بسيارة برادو قالوا ليهم فيها حميدتي بي نفسو يقود المعركة !

ثم كانت المقبرة

وفي المقابل فان الجيش استبسل وانتصر لسببين ايضا: وجود نخبة هيئة العمليات والمتطوعين مع الجيش وخروج القادة نصر الدين وايوب بانفسهم لقيادة الهجوم ومطاردة الجنجويد

اللهم انصر جيشنا وادحر عدونا

محمد هاشم الحكيم