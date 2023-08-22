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ثم خداع الدعامة بسيارة برادو قالوا لهم فيها حميدتي بنفسه يقود معركة المدرعات.. ثم حدث ما حدث !
لا ننكر استبسال الجنجويد اليوم في اختراق المدرعات لسببين ؛ الاول خروج نخبة المهرية ، ثم خداعهم بسيارة برادو قالوا ليهم فيها حميدتي بي نفسو يقود المعركة !
ثم كانت المقبرة
وفي المقابل فان الجيش استبسل وانتصر لسببين ايضا: وجود نخبة هيئة العمليات والمتطوعين مع الجيش وخروج القادة نصر الدين وايوب بانفسهم لقيادة الهجوم ومطاردة الجنجويد
اللهم انصر جيشنا وادحر عدونا
محمد هاشم الحكيم
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