



أكبر غلط الناس واقعة فيه الاستهانة من قوة وتكتيك الدعم السريع

الناس ديل مقاتلين من الطراز الأول و ناس شرسين جدا

و خطتهم خطة عسكرية محكمة تضعها ليهم دول كبرى وعملاء كبار

ياخ تسع دول داعماهم

ده غير السلاح الجديد البجيهم

الناس ديل في معركة المدرعات دي جابو صواريخ بتدوين عديل

غير كده التكتيك حقهم الفهمتو من مقاطعهم تكتيك عالي جدا

الناس ديل هجموا من محاور متعددة و في المحاور المتعددة دي كانوا متفرقين مع كثافة نيرانية موحدة و تدوين من الخلف

فالحمدلله الذي ثبت إخواننا

الناس ما تستهين بقدر المؤامرة و بقدر الحرب دي

دي مؤامرة كبيرة جدا على السودان و أهله مؤامرة أكبر من حميدتي و أكبر من الدعم السريع

دي حرب اعلامية و سياسية وعسكرية واقتصادية و إثنية وعقدية

الناس نتيجة استهانتها بالمعركة وحجم المؤامرة بتقوم تشكك في الجيش و قادة الجيش

ما علينا إلا الصبر و ندعو لإخواننا المجاهدين

الذين يبذلون جهودا كبيرة جدا لتحقيق النصر في هذه الحرب

اللهم انصرنا

مصطفى ميرغني

