مواطن: كمية التكاتف عند أهل الشجرة مع إحترامي لجميع أحياء الخرطوم ما بتلقي في مكان تاني





الشجرة بالنسبة لينا أحنا أهلها دولة

بنحبها بكل معالمها و أعلامها و عراقتها من الري المصري لسوق الشجرة و الحماداب و نادي الهدف و نادي الحماداب و نادي الشجرة و النادي العربي و نادي الزهرة و المدرسة المصرية و المدرعات و الذخيرة و رابطة الشجرة … الخ

نظرتنا للمعارك فيها مختلفة تمامًا عن نظرة العامة

أولادها تدافعو للدفاع عن المدرعات و الذخيرة في خندق واحد مع القوات المسلحة و بضحو فيها بدمائهم و فقدنا فيها أعز أخوان نحسبهم عند الله من الشهداء

كمية التكاتف عند أهلها مع إحترامي لجميع أحياء الخرطوم ما بتلقي في مكان تاني

الكلام ملخبط بسبب كمية من المواقف و المشاعر الواحد شافها من بداية الحرب

طلعتي من الشجرة لظروف مرضية رغم أنو حرجع أمدرمان و أشارك تاني في المعارك لحدي ما ربنا يكتب النصر بإذن الله لكن فارقت الشجرة والله العظيم ببكي زي الطفل مع أنو واثق مليار في المية إنها بإذن الله ما بتسقط لو رجعوا المليشيا 120 الف من جديد

جيش منطقة الشجرة العسكرية ( مدرعات + ذخيرة) ثابت كالجبال و معنوياتهم في السماء و واثقين من نصر الله

اللهم ثبت أقدامهم و سدد رميهم

** متداول